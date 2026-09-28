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MOHAMED SALAH EGYPTGetty Images
Diterjemahkan oleh

Video: Intervensi pemerintah dalam krisis Mohamed Salah dan Hossam Hassan

Egypt vs Angola
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M. Salah
H. Hassan
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Afrika Selatan

Apakah krisis akan berakhir?

Polemik antara Mohamed Salah dan Hossam Hassan di kamp latihan timnas Mesir memasuki babak baru, setelah Kementerian Pemuda dan Olahraga mengungkapkan campur tangan Menteri Jauhar Nabil untuk meredakan suasana di antara berbagai pihak, di tengah kontroversi yang mencuat selama beberapa hari terakhir terkait absennya sang kapten Mesir dari laga melawan Sudan Selatan.

Mohamed El-Shazly, juru bicara resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga, menegaskan bahwa sang menteri memantau perkembangan polemik ini secara langsung, seraya mengisyaratkan bahwa ada langkah-langkah yang ditujukan untuk mengembalikan ketenangan dan stabilitas ke tubuh sepak bola Mesir.

El-Shazly mengatakan dalam pernyataannya kepada stasiun televisi Modern bahwa kementerian dan sang menteri memantau seluruh detail terkait timnas, sembari menjelaskan bahwa campur tangan terakhir turut membantu mengarahkan situasi menuju ketenangan, dengan memastikan tersedianya suasana terbaik yang mungkin bagi timnas sebelum laga melawan Sudan Selatan.

Juru bicara resmi itu menekankan adanya komunikasi berkelanjutan antara sang menteri dan Mohamed Salah, seraya menegaskan bahwa kapten timnas Mesir tersebut merupakan nilai besar bagi olahraga Mesir, dan tidak hanya bagi sepak bola.

Ia menjelaskan bahwa komunikasi dengan Salah tidak terbatas pada momen krisis saja, melainkan juga mencakup menanyakan kabarnya, memberikan ucapan selamat atas pencapaian-pencapaiannya, serta membahas tantangan apa pun yang mungkin dihadapinya, baik selama pengalamannya di Eropa sebelumnya maupun setelah kepindahannya ke Liga Turki.

El-Shazly mengungkapkan bahwa sang menteri juga melakukan komunikasi dengan Hany Abo Rida, Presiden Federasi Sepak Bola Mesir, terkait stabilitas timnas dan menanyakan kabar rombongan yang berada di Sudan Selatan.

Ia menegaskan bahwa akan ada langkah-langkah yang lebih mendalam yang dimulai setelah timnas kembali, dengan tujuan meredakan situasi di antara semua pihak dan mengembalikan stabilitas ke tubuh sepak bola Mesir.

Hal ini bersamaan dengan pernyataan Hossam Hassan, yang membantah adanya polemik dengan Mohamed Salah, seraya menegaskan bahwa absennya sang pemain dari laga melawan Sudan Selatan dilakukan untuk menjaga kondisinya karena pertandingan digelar di lapangan berumput sintetis.




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