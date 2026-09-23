Bintang Al Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo, telah menentukan tim yang ingin ia jadikan sebagai wadah mencetak gol ke-1000 dalam kariernya.

Ronaldo saat ini mengoleksi 979 gol di berbagai kompetisi yang telah ia ikuti bersama klub maupun bersama tim nasional negaranya.

Rekan-rekan Cristiano Ronaldo akan menghadapi Wales, lalu Norwegia dalam laga kandang dan tandang, serta Denmark, pada tanggal 24 dan 27 September serta 1 dan 4 Oktober.

Cristiano Ronaldo menegaskan, dalam konferensi pers hari Rabu ini, sebelum pertandingan melawan Wales besok di UEFA Nations League, bahwa ia bermimpi meraih gelar juara turnamen tersebut sekaligus mencetak gol ke-1000 dalam kariernya.

Ronaldo ditanya mengenai tim yang ia harapkan menjadi wadah untuk mencetak gol ke-1000 antara Al Nassr atau timnas Portugal.

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"Don" menjawab sambil tertawa: "Kamu tahu jawabannya," lalu sang jurnalis berkata: "Tentu saja timnas."

Cristiano kembali berbicara dan mengatakan: "Tentu saja, tentu saja. Bagi saya, hal itu akan menjadi, seperti yang dikatakan pelatih (Jesus) beberapa hari lalu, ibarat penutup yang manis."

Ia menambahkan: "Mencetak gol ke-1000 bersama timnas akan menjadi puncak dari sesuatu yang luar biasa, akan menjadi kisah yang indah. Itu bukan akhir yang menentukan, tetapi akan menjadi kisah yang indah. Insya Allah, insya Allah."







