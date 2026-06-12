Pengamanan ketat yang diterapkan Aljazair di sekitar markasnya di kota Lawrence, Kansas, tidak berhasil menjaga kerahasiaan misi "Pejuang Gurun" dalam Piala Dunia 2026.

Apa yang disembunyikan misi tersebut dari pers dan publik, terungkap oleh pesawat tak berawak milik stasiun televisi Amerika, yang terbang di atas lokasi latihan dan menyiarkan apa yang seharusnya tetap dirahasiakan, sehingga memicu krisis baru beberapa hari sebelum dimulainya Piala Dunia.

Timnas Aljazair telah memberlakukan prosedur ketat sejak kedatangannya di Amerika Serikat, dengan menutup seluruh sesi latihannya dan melarang pengambilan foto maupun video oleh pihak di luar rombongan resmi, yang di antaranya termasuk kiper Luca Zidane. Bahkan pertandingan persahabatan terakhir melawan Bolivia digelar di balik pintu tertutup dan tanpa siaran televisi.

Namun, semua pengamanan itu runtuh di hadapan teknologi; saluran KMBC 9 yang berafiliasi dengan jaringan ABC menggunakan drone dan terbang di atas lapangan latihan, serta menyiarkan rekaman langsung para pemain saat mereka menjalankan instruksi teknis, yang digambarkan oleh sumber-sumber dekat Federasi Sepak Bola Aljazair sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap privasi tim".

Surat kabar "AS" Spanyol mencatat bahwa kemarahan Aljazair tidak berhenti pada rekaman udara tersebut, di mana Oscar Villagas, pelatih Bolivia, menegaskan bahwa keputusan untuk menutup pertandingan persahabatan itu sepenuhnya berasal dari pihak Aljazair, dengan mengatakan: "Ini keputusan mereka, bukan keputusan kami, kami menghormatinya, karena merekalah yang akan bermain di Piala Dunia," dan pertandingan berakhir dengan kemenangan Aljazair 4-0.

Sumber di dalam Federasi Sepak Bola Aljazair membantah bahwa tujuan kerahasiaan tersebut adalah untuk mencegah Argentina dan Lionel Scaloni secara khusus mengungkap strategi "Les Verts" sebelum pertandingan yang dinantikan, dan menegaskan bahwa hal itu hanya terkait dengan prosedur keamanan yang diberlakukan di lapangan latihan.

Namun, yang semakin menambah kekecewaan rombongan adalah pernyataan kiper Bolivia, Carlos Lampe, kepada saluran TyC Sports, yang memecah keheningan dan mengungkap beberapa aspek performa Aljazair: "Aljazair adalah lawan yang tidak pandai menekan, pertahanan mereka cenderung statis, dan mereka sangat bergantung pada serangan balik."

Dengan demikian, berkat "mata" KMBC 9 dari udara dan analisis Lampi, persiapan Aljazair menjadi lebih terekspos daripada yang direncanakan oleh Petkovic.