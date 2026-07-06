Video: Ini bukan sekadar pertandingan, melainkan pertempuran... Tekel keras merobek sepatu bintang Portugal saat melawan Spanyol

Pertandingan antara Portugal dan Spanyol menyuguhkan momen tak biasa yang menarik perhatian para penonton dan memicu gelombang perdebatan di media sosial.

Pedro Neto, pemain sayap timnas Portugal dan Chelsea, terlihat terus bermain dengan sepatu yang robek di bagian belakang setelah mendapat tekel keras dari bek Spanyol, Marc Cucurella, dalam laga babak 16 besar Piala Dunia di Stadion AT&T, Dallas, Amerika Serikat, pada Senin malam.

Menurut surat kabar The Sun, “Neto terkena benturan di bagian belakang kakinya saat terjadi kontak fisik, yang menyebabkan sepatunya robek dan muncul lubang yang jelas, sementara ia tetap melanjutkan pertandingan selama beberapa menit sebelum akhirnya terpaksa menggantinya.”

Adegan tersebut membuat para penonton terkejut, terutama karena pemain Spanyol yang menyebabkan insiden tersebut tidak diberi kartu apa pun.

Surat kabar tersebut mengutip komentar sejumlah penggemar; salah satunya berkata: “Apakah Pedro Neto keluar lapangan dengan sepatu berlubang?”, sementara yang lain bertanya: “Bagaimana sepatu Neto bisa berakhir seperti ini tanpa wasit mengeluarkan kartu apa pun?”.

Seorang suporter ketiga berseloroh, “Sepatu Pedro Neto robek total… sepertinya saham Nike akan anjlok!”, sementara yang lain hanya berkomentar, “Salah satu sepatu Neto hancur total.”

Insiden tersebut terjadi pada babak pertama yang berlangsung hati-hati dan seimbang antara kedua tim, sebelum persaingan untuk memperebutkan tiket ke perempat final Piala Dunia berlanjut, di mana pemenangnya akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Amerika Serikat dan Belgia.