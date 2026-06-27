Video: Inggris Tetap Memimpin Klasemen Setelah Mengalahkan Panama

Tim nasional Inggris menyelesaikan babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 sebagai pemuncak Grup 12, setelah menang 2-0 atas Panama pada Sabtu malam.

Marcus Rashford nyaris mencetak gol menjelang akhir babak pertama, namun tendangannya melebar tipis di samping tiang gawang kiri.

Timnas Inggris semakin gencar menyerang di hadapan pertahanan Panama yang kokoh, hingga akhirnya Jude Bellingham berhasil membuka skor untuk The Three Lions pada menit ke-62.

Lima menit kemudian, timnas Inggris menggandakan keunggulannya melalui gol kedua yang dicetak oleh Harry Kane melalui sundulan.

Kini, timnas Inggris mengoleksi 7 poin dan memuncaki Grup 12, sementara timnas Panama tetap tanpa poin di dasar klasemen grup.

Timnas Inggris memastikan tiket lolos ke babak 32 besar, bersama Kroasia yang mengalahkan Ghana dengan skor 2-1 dan menempati posisi kedua dengan 6 poin.