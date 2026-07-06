Video: Inggris lolos dengan sepuluh pemain dari perlawanan sengit Meksiko dan akan menghadapi laga sengit melawan Norwegia

Tim nasional Inggris lolos ke perempat final Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan dramatis atas Meksiko dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang penuh ketegangan dan persaingan sengit yang digelar di Stadion Azteca, Senin pagi ini, dalam babak 16 besar.

Meskipun harus bermain dengan 10 orang selama lebih dari setengah jam setelah salah satu pemainnya diusir dari lapangan, timnas Inggris berhasil bertahan menghadapi tekanan Meksiko hingga peluit akhir berbunyi, sehingga dapat melanjutkan perjalanannya di turnamen ini dan akan menghadapi timnas Norwegia di babak berikutnya.

Dengan kemenangan ini, timnas Inggris akan berhadapan dengan Norwegia di babak perempat final Piala Dunia 2026, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah diselenggarakan dengan sistem tuan rumah bersama antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Gol pertama timnas Inggris tercipta pada menit ke-37 setelah serangan apik dari sisi kanan, yang dipimpin oleh Bukayo Saka, yang mengirim umpan silang akurat ke dalam kotak penalti. Jude Bellingham melompat untuk menyambutnya dan melepaskan sundulan keras yang menggetarkan jala gawang.

Hanya satu menit kemudian, timnas Inggris memperbesar keunggulan mereka dengan gol kedua pada menit ke-38, setelah Bellingham memulai serangan brilian dengan mengoper bola kepada Harry Kane di dalam kotak penalti; Kane kemudian mengembalikan bola dengan sentuhan cerdas kepada Bellingham, yang melepaskan tendangan langsung yang menggetarkan gawang timnas Meksiko.

Tim Meksiko memperkecil ketertinggalan pada menit ke-43, ketika Roberto Alvarado mengeksekusi tendangan bebas dari sisi kiri, yang tidak dapat dihalau sepenuhnya oleh pertahanan Inggris, sehingga bola sampai ke Julian Quionones, yang langsung melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti ke dalam gawang.

Pada menit ke-54, timnas Inggris mendapat pukulan telak setelah wasit mengeluarkan kartu merah kepada Jarell Quansah akibat tekel keras terhadap Jesús Gallardo, sehingga “The Three Lions” harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain.

Meskipun kalah jumlah pemain, timnas Inggris berhasil mencetak gol ketiga pada menit ke-60 melalui Harry Kane, yang berhasil mengeksekusi tendangan penalti dengan melepaskan bola ke sisi kanan kiper.

Tim Meksiko kembali memperkecil ketertinggalan pada menit ke-69, setelah wasit memberikan tendangan penalti yang dieksekusi oleh Raúl Jiménez, yang melepaskan tendangan keras ke sisi kanan kiper hingga bola bersarang di gawang.

Pada menit-menit terakhir, tim Meksiko melancarkan tekanan serangan yang gencar untuk mencari gol penyama kedudukan, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas lawannya, namun pertahanan Inggris berjuang habis-habisan, dan berhasil mempertahankan keunggulannya hingga wasit meniup peluit akhir, mengumumkan lolosnya Inggris ke babak perempat final, di mana mereka akan menghadapi pertandingan berat melawan tim Norwegia.