Legenda sepak bola Swedia, Zlatan Ibrahimovic, menyampaikan pendapatnya mengenai siapa kandidat yang paling layak meraih penghargaan Ballon d'Or 2026.

Jika Thierry Henry bahkan tidak memasukkannya dalam dua kandidat terbaik versinya, Zlatan Ibrahimovic justru menilai bahwa pemain Barcelona, Lamine Yamal, adalah kandidat yang pantas meraih penghargaan Ballon d'Or 2026.

Bintang berusia 19 tahun itu merupakan salah satu kandidat terdepan untuk memenangi penghargaan yang secara luas dianggap sebagai penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola, setelah tampil gemilang bersama Barcelona dan Spanyol pada musim lalu.

Yamal meraih gelar Liga Spanyol dan Piala Dunia. Ia juga menyabet penghargaan pemain terbaik Liga Spanyol untuk tahun ini.

Pemain muda yang finis di posisi kedua dalam pemungutan suara tahun lalu itu melakukan semacam kampanye menjelang pemungutan suara. Ia memaparkan argumen-argumennya dalam serangkaian wawancara bulan lalu, dengan mengatakan: "Ada bintang-bintang besar dalam sepak bola, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Diego Maradona, tetapi tidak ada seorang pun yang mencapai sebanyak ini di usia sedini itu."

Ia menambahkan: "Ada contoh Pele, tetapi tidak ada seorang pun yang melakukannya belakangan ini."

Ketika mantan bintang Barcelona itu ditanya tentang pilihannya untuk Ballon d'Or, ia menjawab serangkaian pertanyaan cepat yang diajukan oleh kanal ESPN selama acara peluncuran FC 27 di New York, dengan menyebut "Yamal".









Sebaliknya, Henry lebih memilih rival Yamal, bintang Real Madrid, Kylian Mbappe.

Rekan Ibrahimovic di Fox Sports itu mengatakan awal bulan ini: "Dia Kylian Mbappe. Ya, sebagian orang akan mengatakan kepada saya bahwa dia tidak memenangi apa pun. Saya rasa hal ini pernah terjadi dalam sejarah penghargaan ini sebelumnya, sebagian orang perlu menelusuri hal itu."

Forum Kooora









Ia menambahkan: "Namun, bagi saya, dia Kylian. Ketika Anda melihat apa yang telah ia capai di level individu, top skor Liga Champions Eropa, top skor Liga Spanyol, dan top skor Piala Dunia juga. Michael Olise memiliki pencapaian yang sama dari segi menciptakan gol."

Henry menambahkan: "Saya hanya ingin menegaskan bahwa ada banyak kandidat, dan mereka bukan kandidat biasa, sejujurnya. Tetapi secara pribadi saya akan memilih Mbappe. Dan Michael Olise dekat dengannya."

Sang pemain Portugal.