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Legenda sepak bola Arab Saudi, Hussein Abdulghani, menilai bintang Portugal sekaligus kapten Al Nassr, Cristiano Ronaldo, merupakan masalah terbesar di tim tersebut, setelah kekalahan dalam laga klasik melawan rival tradisional Al Ahli.

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Al Ahli menang 3-1 atas Al Nassr dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam kemarin di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn Saudi.

Hussein Abdulghani, dalam pernyataannya kepada program "Nadina" di saluran "MBC 1" seusai pertandingan, mengatakan: "Semua orang tahu masalah Al Nassr, tetapi mereka pura-pura buta."

Ia menambahkan: "Semua orang sepakat bahwa Ronaldo dulunya pemain hebat dan sebagainya, tetapi kesampingkan dulu hal itu. Pertanyaannya: apakah dia pemain yang berguna bagi tim saat ini, terutama dalam laga-laga yang berlangsung ketat?"

Legenda sepak bola Arab Saudi, Mohammed Noor, menanggapi kritik tersebut dengan mengatakan: "Ronaldo bermain sebagai penyerang, dan tugas penyerang di lapangan adalah mencetak gol."

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Namun, Hussein Abdulghani kembali membalas: "Mencetak gol bukan satu-satunya tugas penyerang, ada peran-peran lain. Tidak bisa dia mencetak satu gol lalu menjadi titik lemah tim di sisa pertandingan."

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Abdulghani kemudian melontarkan pertanyaan langsung kepada Mohammed Noor: "Apakah kamu ingin Ronaldo bermain di Al Ittihad sekarang?" Noor pun menjawab: "Tidak."

Hussein Abdulghani melanjutkan: "Kita berbicara secara teknis. Ronaldo pemain besar, tetapi dia sudah tidak mampu lagi memberikan nilai tambah. Al Nassr membutuhkan penyerang yang punya solusi individual, bukan sekadar hadir di lapangan selama 90 menit."

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Ia menambahkan: "Mari kita bicara jujur, biarlah para pendukung Al Nassr berdoa agar Ronaldo mencetak gol ke-1.000, dan selesailah urusan ini."

Di sisi lain, Hussein Abdulghani menolak anggapan bahwa gol ke-1.000 Ronaldo di lapangan sepak bola akan menjadi sebuah pencapaian bagi Al Nassr, seraya menegaskan bahwa klub tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan apa pun dari hal itu.

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Ia bertanya: "Apa yang akan didapat Al Nassr dari gol ke-1.000 Ronaldo? Apakah itu akan menjadi gelar juara bagi klub?" Mohammed Noor pun menjawab: "Nama klub akan terkait dengan sang pemain ketika dia meraih pencapaian tersebut."

Abdulghani menutup: "Saya tidak hanya berbicara tentang laga melawan Al Ahli, tetapi tentang semua pertandingan sejak awal musim. Tidak ada yang berani mengatakannya karena takut pada penggemar Ronaldo, tetapi dia adalah pemain yang negatif bagi Al Nassr, dan siapa yang tidak sependapat dengan saya sudah diketahui."

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Ronaldo sebelumnya mencetak gol pertama Al Nassr ke gawang Al Ahli pada menit ke-14, setelah kesalahan fatal gelandang Al Ahli asal Prancis, Valentin Atangana.

Gelandang Al Nassr yang juga berasal dari Portugal, Samu Costa, menekan Atangana di lini tengah dan merebut bola darinya, sebelum bola sampai ke Ronaldo yang langsung melepaskan tembakan ke gawang kiper Al Ahli asal Senegal, Edouard Mendy.

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Gol tersebut merupakan gol pertama sang bintang Portugal sejak pensiun dari sepak bola di level internasional pada Kamis, 5 November ini, karena ia belum memainkan satu pertandingan pun sejak saat itu.

Gol itu juga menjadikan Ronaldo pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Al Nassr dalam laga klasik melawan Al Ahli di Liga Roshn Saudi, menurut data yang diungkap lembaga statistik Opta.

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Ronaldo kini telah mengoleksi lima gol dalam laga klasik melawan Al Ahli di Liga Roshn, menyamai catatan Mohammed Al-Sahlawi dan pemain asal Brasil, Anderson Talisca, dua mantan bintang Al Nassr.

Di sisi lain, bintang asal Madeira itu menambah koleksi golnya di Liga Roshn Saudi musim ini menjadi 9 gol, sehingga menempati posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak seorang diri, terpaut 5 gol di belakang penyerang Al Ahli asal Inggris, Ivan Toney.

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Ronaldo juga terus mendekati gol ke-1.000 dalam kariernya. Golnya ke gawang Al Ahli merupakan gol ke-986, sehingga ia hanya berjarak 14 gol untuk mencapai tonggak bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya itu.

Namun, Cristiano Ronaldo gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-18, meski berhasil mengecoh kiper Al Ahli asal Senegal, Edouard Mendy, dengan menempatkan bola ke arah berlawanan, tetapi bola membentur tiang kanan.

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Menurut lembaga statistik Opta, Ronaldo gagal mengonversi dua penalti yang ia eksekusi di Liga Roshn musim ini, setelah sebelumnya gagal satu kali saat Al Nassr menang 1-0 atas Neom pada 20 Oktober lalu, di hadapan kiper Marcin Bulka.

Jumlah tersebut sama dengan total penalti yang gagal dieksekusi Ronaldo sepanjang musim lalu di Liga Roshn, ketika ia berhasil mencetak 6 gol dari 8 penalti.

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Selain itu, ini menjadi kali pertama Ronaldo gagal mengeksekusi dua penalti beruntun di Liga Roshn sejak bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023, setelah kontraknya dengan Manchester United diputus.