Bintang Al Ahli Arab Saudi terdahulu, Hussein Abdulghani, melcontarkan kritik pedas kepada pelatih Al Ahli, pria asal Belanda Marino Pusic, usai kekalahan 3-2 dari Al Qadsiah, Selasa, pada pekan keenam Liga Roshn Arab Saudi.

Dalam pernyataan kepada program Nadina di kanal MBC, Abdulghani mengatakan bahwa pelatih Al Ahli menempatkan para pemain secara keliru, terutama para pemain baru, sehingga menambah masalah tim dan membuat situasi tim semakin sulit dari sisi stabilitas.

Ia menunjukkan bahwa Al Ahli hingga saat ini telah menjalani 8 laga di seluruh ajang, sehingga seharusnya sudah memahami urusan tim, kemampuan para pemainnya, serta cara menempatkan mereka dengan benar dengan persentase 70%, apalagi Al Ahli memiliki para pemain internasional dengan nama-nama besar.

Bintang timnas Arab Saudi terdahulu itu menegaskan: "Pelatih harus memikul tanggung jawabnya, khususnya soal pemain Ukraina, Artem Bondarenko, yang ia datangkan sendiri."

Ia menjelaskan: "Pelatih menjauhkan Artem dari laga-laga besar dan memainkannya di pertandingan yang kurang penting, dan ini adalah kelemahan serta sikap pengecut dari pelatih."

Ia menyoroti bahwa Artem tampil melawan Al Khaleej dan Al Riyadh, namun absen menghadapi Al Hilal dan Al Qadsiah, dan sama sekali berada di luar skuad.

Ia melanjutkan: "Ini merupakan provokasi terhadap suporter. Ia harus memberi kepercayaan kepada pemain tersebut."

Ia menambahkan: "Setiap pemain bisa saja mendapat serangan dari suporter karena mereka emosional, tetapi tekanan itulah yang memperlihatkan kualitas para pemain. Namun apa yang dilakukan Pusic terhadap Artem terlihat seolah ia melindunginya, dan ini adalah kesalahan besar."

Ia memperingatkan agar tidak melanjutkan pendekatan yang sama, dan meminta perubahan gaya pelatih pada fase mendatang serta persiapan pertandingan dengan cara yang berbeda, dimulai dari laga melawan Sundowns asal Afrika Selatan di Piala Antarbenua.

Abdulghani menyarankan suporter Al Ahli untuk berdiri bersama klub pada periode sensitif ini meski mereka bersedih, seraya menegaskan: "Ini adalah peran mereka."

Ia mengatakan: "Pada dua pertandingan mendatang di Jeddah, kalian harus memenuhi tribun. Satu-satunya solusi saat ini adalah keberlanjutan dukungan suporter agar tim bisa pulih."

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