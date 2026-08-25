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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Hukuman ganda yang tak butuh waktu lama, Al-Ittifaq memanfaatkan kesulitan Al-Nassr

Al-Ettifaq vs Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Al Nassr FC
Saudi Pro League
B. Krepski
O. Duda
Arab Saudi
Brasil
Slovakia

Bintang Al-Nawakhtha manfaatkan lengahnya para bek Al-Alami

Al-Ettifaq tak menunggu lama untuk melipatgandakan hukuman bagi Al-Nassr, setelah memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas Al-Alami dan unggul dengan gol yang dicetak bintangnya asal Slovakia, Duda, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Selasa dalam pekan ketiga Liga Roshn Arab Saudi.

Gol Al-Ettifaq datang pada menit ke-31, setelah Duda menerima bola di tepi kotak penalti Al-Nassr, ketika para pemain tim tuan rumah tidak memberikan tekanan yang cukup kepada bintang tersebut, sehingga ia menemukan ruang yang tepat untuk mengolah bola dan melepaskan tembakan ke arah gawang.

Meski tembakan Duda terlihat sangat lemah, kiper pengganti muda Abdulrahman Al-Otaibi tak mampu mengantisipasinya dengan baik, setelah bola lolos dari kedua tangannya dan berbelok masuk ke dalam gawang, sehingga Al-Ettifaq unggul dengan gol berharga di awal pertandingan.

Momen tersebut menambah kepiluan kiper Al-Nassr, Bento, yang telah meninggalkan timnya dalam kondisi berkurang pemain sejak menit ke-12, setelah menerima kartu merah langsung akibat melanggar Moussa Dembélé di luar kotak penalti, saat penyerang Al-Ettifaq itu sedang menuju gawang.

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Sejak saat itu, Al-Nassr terpaksa menuntaskan pertandingan dengan sepuluh pemain, dengan memasukkan Al-Otaibi menggantikan Bento.

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