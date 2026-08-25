Al-Ettifaq tak menunggu lama untuk melipatgandakan hukuman bagi Al-Nassr, setelah memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas Al-Alami dan unggul dengan gol yang dicetak bintangnya asal Slovakia, Duda, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Selasa dalam pekan ketiga Liga Roshn Arab Saudi.

Gol Al-Ettifaq datang pada menit ke-31, setelah Duda menerima bola di tepi kotak penalti Al-Nassr, ketika para pemain tim tuan rumah tidak memberikan tekanan yang cukup kepada bintang tersebut, sehingga ia menemukan ruang yang tepat untuk mengolah bola dan melepaskan tembakan ke arah gawang.

Meski tembakan Duda terlihat sangat lemah, kiper pengganti muda Abdulrahman Al-Otaibi tak mampu mengantisipasinya dengan baik, setelah bola lolos dari kedua tangannya dan berbelok masuk ke dalam gawang, sehingga Al-Ettifaq unggul dengan gol berharga di awal pertandingan.

Momen tersebut menambah kepiluan kiper Al-Nassr, Bento, yang telah meninggalkan timnya dalam kondisi berkurang pemain sejak menit ke-12, setelah menerima kartu merah langsung akibat melanggar Moussa Dembélé di luar kotak penalti, saat penyerang Al-Ettifaq itu sedang menuju gawang.

Sejak saat itu, Al-Nassr terpaksa menuntaskan pertandingan dengan sepuluh pemain, dengan memasukkan Al-Otaibi menggantikan Bento.