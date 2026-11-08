USM Alger memberikan pukulan telak kepada Mamelodi Sundowns asal Afrika Selatan, setelah menjatuhkan tuan rumah dengan skor tiga gol tanpa balas satu gol, untuk meraih gelar Piala Super Afrika untuk kali kedua dalam sejarahnya, sekaligus menegaskan kehadirannya di antara raksasa sepak bola di Benua Hitam.

USM Alger meraih kemenangan atas Sundowns dengan skor 3-1, pada Minggu malam ini, di Stadion Loftus Versfeld di kota Pretoria, dalam final Piala Super Afrika, untuk menambah satu gelar kontinental baru ke dalam koleksinya, dengan mengalahkan salah satu klub paling terkemuka di benua ini.

Pertandingan dimulai dengan kejutan dini, karena USM Alger hanya menunggu empat menit untuk membuka keunggulan, setelah Zakaria Draoui berhasil menggetarkan jala, memanfaatkan umpan dari Khaldi, untuk memberikan timnya keunggulan satu gol tanpa balas.

Sundowns mencoba untuk kembali ke dalam permainan, dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-25, setelah Rayners maju mengeksekusi tendangan penalti, menempatkan bola ke dalam gawang, sehingga pertandingan kembali ke titik awal.

Namun, tim Aljazair tersebut kembali unggul pada menit ke-37, melalui Radouani, yang menyambut bola pantulan dari tiang, dan menempatkannya ke dalam gawang dengan sundulan kepala, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan USM Alger dengan skor dua gol tanpa balas satu gol.

Pertandingan mengalami penghentian terpaksa setelah berakhirnya babak pertama, akibat hujan deras yang mengguyur Stadion Loftus Versfeld, yang menyebabkan tertundanya dimulainya babak kedua, di tengah kekhawatiran mengenai kelayakan lapangan dan keselamatan para pemain, sebelum pertandingan dilanjutkan setelah dipastikan bahwa laga dapat dilanjutkan.

Dan dengan dilanjutkannya permainan, USM Alger melanjutkan keunggulannya, dan Ahmed Khaldi berhasil memberikan pukulan baru kepada tim Afrika Selatan tersebut, setelah ia bergerak dari sisi kiri dan melepaskan tembakan keras ke sudut jauh, mencetak gol ketiga pada menit ke-55, untuk memperkokoh keunggulan timnya dan menempatkan Sundowns menghadapi tugas yang sulit.

Tim Aljazair itu mempertahankan keunggulannya hingga peluit akhir, untuk memastikan kemenangan dengan skor tiga gol tanpa balas satu gol, dan meraih gelar Piala Super Afrika untuk kali kedua dalam sejarahnya.

USM Alger sebelumnya pernah meraih gelar ini untuk kali pertama pada tahun 2023, setelah mengalahkan Al Ahly Mesir dengan satu gol tanpa balas, sebelum mengulangi pencapaian kontinentalnya dan menambahkan satu gelar baru ke dalam catatannya.

Tim Aljazair itu juga memasuki pertandingan dengan moral tinggi, setelah meraih gelar Piala Konfederasi Afrika untuk kali kedua dalam sejarahnya, pada 16 Mei 2026, usai mengalahkan Zamalek Mesir melalui adu penalti.

Di sisi lain, Mamelodi Sundowns menjalani pertandingan sebagai juara Liga Champions Afrika, setelah meraih gelar tersebut dengan mengalahkan AS FAR Maroko, dan berharap dapat menambahkan Piala Super ke dalam catatan kontinentalnya, tetapi ia berbenturan dengan ambisi USM Alger yang berhasil memastikan kemenangan dan merebut piala dari jantung kota Pretoria.

Sundowns sebelumnya pernah meraih gelar Piala Super Afrika pada tahun 2017, ketika mengalahkan TP Mazembe asal Kongo dengan satu gol tanpa balas.