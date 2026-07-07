Video... Hossam Hassan mengkritik jadwal pertandingan melawan Argentina: Tak ada yang bangun tidur lalu langsung pergi ke stadion!

Pelatih tim nasional Mesir, Hossam Hassan, menegaskan bahwa para pemainnya sudah siap menghadapi Argentina di Stadion Atalanta pada Selasa malam ini, dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataannya kepada jaringan "BeIN Sports" sebelum pertandingan dimulai, Hossam Hassan mengatakan: "Kami menjalani pertandingan satu per satu, dan fokus pada setiap pertandingan secara terpisah."

Ia menambahkan: “Kami ingin menang demi membahagiakan rakyat dan para pendukung kami di Mesir, dunia Arab, dan seluruh Afrika.”

Ia melanjutkan: “Pada akhirnya ini adalah pertandingan sepak bola, dan hasilnya akan ditentukan oleh penampilan dan usaha, dengan izin Allah.”

Pelatih tim Firaun itu mengkritik jadwal pertandingan tersebut dengan mengatakan: “Mengapa kami harus bermain pukul 12 siang? Tidak ada yang bangun dari tidur hanya untuk pergi ke stadion demi bertanding.”

Ia menambahkan: “Kami tidak sempat berbuka puasa, dan tidak bisa tidur nyenyak, ini hal yang aneh.”

Dia melanjutkan pernyataannya: “Saya bisa memahami hal ini jika kami berada di babak penyisihan grup, di mana ada banyak pertandingan, tetapi hari ini hanya ada dua pertandingan saja; akan lebih baik jika pertandingan ini ditunda.”

Dia melanjutkan sambil bercanda: “Saya rasa orang yang menentukan jadwal pertandingan ini tidak paham sepak bola.”

Dia menyimpulkan: “Namun, tim medis telah melakukan tugasnya dengan baik, dan berhasil memulihkan kondisi para pemain; kami siap untuk pertandingan ini.”

Perlu dicatat bahwa pemenang dari pertandingan Mesir melawan Argentina akan menghadapi pemenang dari pertandingan Kolombia melawan Swiss di perempat final.















