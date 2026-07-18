Lionel Messi, kapten timnas Argentina, menegaskan bahwa timnas negaranya akan berusaha meminimalkan ancaman yang ditimbulkan oleh Lamine Yamal di final Piala Dunia, sambil mencatat bahwa bintang Spanyol tersebut memiliki masa depan yang luar biasa, namun ia berharap sang pemain tidak mencetak prestasi bersejarah dalam pertandingan mendatang.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", para kapten dan pelatih timnas Spanyol dan Argentina berkumpul untuk berfoto resmi dalam konferensi pers menjelang final Piala Dunia, dalam suasana yang terinspirasi oleh nuansa Amerika.

Luis de la Fuente dan Rodri memasuki ruangan diiringi lagu “Despechá” karya penyanyi Rosalía, sementara Lionel Messi, Emiliano Martínez, dan Lionel Scaloni muncul diiringi lagu “Matador” dari grup “Los Fabulosos Cadillacs”.

Acara tersebut dipandu oleh Rio Ferdinand, Novak Djokovic, Kevin Durant, dan Tom Brady, sebelum para bintang acara tersebut menyampaikan pidato.

Scaloni berkata: “Hal terbaik yang kami miliki sebagai orang Argentina adalah kami tumbuh di lingkungan yang sangat sulit dan kami bermain sepak bola. Kami hanya memikirkan sepak bola, dan kami harus memberikan yang terbaik saat waktunya bermain, serta melakukan apa yang biasa kami lakukan saat masih kecil dan bermain bola.”

Messi menambahkan: “Saat bermain, kami tidak memikirkan tekanan, melainkan berfokus untuk bersaing sebaik mungkin.”

Mengenai Lamine Yamal, Messi berkata: “Lamine adalah pemain yang mampu mencapai banyak hal. Dia memiliki karier yang sangat cemerlang di depannya dan kesempatan untuk mencetak sejarah, tapi saya berharap hal itu tidak terjadi kali ini.”

Dia menyimpulkan: “Hidup ini gila. Setelah foto yang mempertemukan kami sebelumnya, kini kami justru bersaing bersama di Piala Dunia, dan ini sungguh luar biasa. Saya juga mendoakan yang terbaik untuknya bersama Barcelona. Kami akan berusaha agar dia tidak tampil dalam performa terbaiknya pada hari Minggu, meskipun itu akan sulit.”