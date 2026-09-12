Bintang baru Al Hilal asal Brasil, Gabriel Martinelli, mengawali perjalanannya bersama klub Saudi tersebut dengan sebuah pencapaian yang absen selama 8 bulan penuh, setelah ia mencetak hat-trick pertamanya bersama tim.

Al Hilal bertandang ke markas Al Taawoun, hari Sabtu ini, di stadion tuan rumah di Buraidah, pada pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Pada menit ke-18 pertandingan, Martinelli mencetak gol kedua bagi Al Hilal, setelah memanfaatkan bola muntah dari pertahanan di dalam kotak penalti, lalu menendangnya dengan cantik ke dalam gawang.

Gol tersebut menjadi yang pertama bagi Martinelli bersama Al Hilal, dalam penampilan ketiganya bersama tim itu, sejak kepindahannya ke skuad tersebut pada bursa transfer musim panas lalu, setelah datang dari Arsenal.

Arti penting gol itu bukan hanya karena menjadi yang pertama bagi penyerang Brasil tersebut bersama "Sang Pemimpin", tetapi juga menjadi golnya yang pertama di level klub selama 7 bulan penuh.

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Martinelli mencetak gol terakhirnya bersama Arsenal pada 15 Februari lalu, saat kemenangan 4-0 atas Wigan Athletic, di babak keempat Piala FA.

Selama periode itu, Gabriel hanya mencetak satu gol, yaitu bersama timnas Brasil, saat kemenangan 2-1 atas Jepang, di babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Adapun di level kompetisi liga, gol ini menjadi yang pertama bagi bintang Brasil tersebut sejak sekitar hampir satu tahun, tepatnya sejak ia mencetak gol pada hasil imbang 1-1 melawan Manchester City, pada 21 September 2025, di pekan kelima Premier League.

Pada menit ke-43 pertandingan, Martinelli menambahkan gol keduanya sekaligus gol ketiga bagi Al Hilal, setelah memanfaatkan umpan terobosan dari rekannya asal Inggris, Ollie Watkins, hingga berhadapan sendirian dengan gawang dan menempatkan bola ke dalam jala.

Gabriel tidak berhenti pada dua gol itu saja, karena ia mencetak gol ketiga pada menit ke-50 pertandingan, setelah memanfaatkan umpan silang mendatar dari winger Belanda, Crysencio Summerville, dan mengubahnya menjadi gol dengan mudah.

Ini menjadi hat-trick pertama bagi penyerang Brasil tersebut, bukan hanya bersama Al Hilal, tetapi juga sejak 8 bulan lalu, saat ia melakukannya pada kemenangan Arsenal 4-1 atas Portsmouth, pada 11 Januari lalu, di babak ketiga Piala FA.

Perlu disebutkan bahwa Martinelli sebelumnya telah tampil bersama Al Hilal untuk pertama kalinya sebagai pemain pengganti, saat kemenangan 2-0 atas Al Shabab, di pekan kelima Liga Roshn, sebelum ia tampil sebagai starter pada kekalahan 2-0 dari Neom, tanpa menyumbang gol.