Video: Hat-trick bersejarah yang menempatkan Dembélé sejajar dengan Fontaine dan Mbappé dalam jajaran para legenda

Mesin gol "Les Bleus" kembali beraksi dengan kekuatan penuh di Piala Dunia 2026, dan bersama itu Ousmane Dembélé kembali mencetak gol pada momen krusial, saat menghadapi Norwegia dalam laga putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Winger Paris Saint-Germain ini tidak hanya mengakhiri puasa gol selama 4 tahun, tetapi juga mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia Prancis sebagai pemain tercepat yang mencetak dua gol, sementara Kylian Mbappé menghidupkan kembali kenangan 7 tahun lalu dengan umpan kunci yang langka.

Ia juga berhasil mencetak “hat-trick” pada menit ke-30, sehingga Dembélé menjadi pemain Prancis ketiga yang mencetak tiga gol dalam satu pertandingan Piala Dunia, setelah Just Fontaine melawan Paraguay pada 8 Juni 1958, dan melawan Jerman pada 28 Juni 1958 (4 gol), kemudian Kylian Mbappé melawan Argentina pada 18 Desember 2022.

Jaringan statistik sepak bola Prancis "Stats Foot" menyebutkan bahwa Ousmane Dembélé mencetak gol pertama Prancis untuk kedua kalinya dalam karier internasionalnya, setelah gol pembukaannya ke gawang Kazakhstan pada 28 Maret 2021.

Yang menarik, Dembélé tidak berhasil mencetak gol dalam dua pertandingan berturut-turut bersama "Les Bleus" sejak periode antara Maret dan Juni 2021, saat ia mencetak dua gol, hingga kini ia kembali memecahkan kebuntuan setelah absen cukup lama.

Prestasi terbesar Dembélé adalah memecahkan rekor historis, di mana ia menjadi pemain tercepat dalam sejarah Prancis yang mencetak dua gol di Piala Dunia hanya dalam waktu 20 menit sejak kick-off.

Rekor ini mencerminkan ketajaman serangan sang sayap lincah, dan menempatkannya di puncak daftar rekor timnas "Les Bleus" sepanjang masa.

Ironisnya, umpan penentu tersebut datang dari kaki Kylian Mbappé, yang menciptakan gol untuk Dembélé bersama timnas Prancis untuk kali kedua saja dalam sejarah mereka bermain bersama.

Kali pertama terjadi sangat lama lalu, tepatnya saat melawan Inggris pada 13 Juni 2017. Duet “dua pemain Paris” ini kembali muncul pada waktu yang tepat, memberikan solusi serangan tambahan bagi Descamps di babak gugur.

Prestasi kolektif ini tidak hanya terbatas pada Dembélé dan Mbappé; Prancis telah mencetak setidaknya dua gol dalam 7 pertandingan berturut-turut di Piala Dunia, yang baru terjadi untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka.

Kali pertama terjadi pada era keemasan antara Juni 1945 dan Juni 1958. Generasi 2026 kini menyamai rekor para legenda, dan menegaskan bahwa kekuatan serangan “Les Bleus” telah menjadi senjata menakutkan yang mengancam setiap lawan dalam perburuan gelar.