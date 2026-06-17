Video: Harry Kane merusak kegembiraan Baturina... dan kembali menggagalkan harapan Kroasia

Pada malam Piala Dunia yang memanas, Martin Batorina menjadi sorotan dengan mencetak gol penyama kedudukan pertama bagi Kroasia, sebelum Harry Kane membalas dengan tajam dan mencetak gol kedua untuk Inggris, sehingga menggagalkan kebangkitan “The Blazers” dan mengembalikan keunggulan “The Three Lions” pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Gol penyama kedudukan Kroasia tercipta pada menit ke-37 melalui Martin Batorina, setelah serangkaian serangan terorganisir yang dipimpin oleh Petar Susić, setelah Harry Kane membuka skor untuk Inggris melalui tendangan penalti.

Susić menerima bola di lini tengah dan maju dengan percaya diri sebelum memberikan umpan terobosan cerdas yang menembus barisan pertahanan Inggris. Batorina, yang berlari dari belakang, menyambut umpan tersebut dan melepaskan tendangan langsung ke sisi kiri kiper, menyamakan kedudukan dan membangkitkan antusiasme para pendukung Kroasia.

Inggris tidak memberi waktu lebih dari tujuh menit bagi tuan rumah untuk merayakan, karena pada menit ke-44, Declan Rice merebut bola di tengah lapangan dan mengirim umpan panjang yang akurat ke belakang para bek.

Harry Kane menerima umpan krusial tersebut dengan cermat, mengontrol bola dengan dadanya di dalam kotak penalti, lalu melepaskan tendangan datar yang meluncur ke sudut jauh, mencetak gol keduanya dan merusak kegembiraan Kroasia sebelum babak pertama berakhir.