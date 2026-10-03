Video: Harapan dan Pesan, Seniman Terkenal Turki: Salah Mungkin Marah kepada Saya Sekarang

Penyanyi terkenal asal Turki, Rafet El Roman, memicu kegemparan luas di antara para suporter Trabzonspor, setelah ia membagikan sebuah video di akun media sosialnya, yang memperlihatkan dirinya memegang jersey tim berwarna merah marun dan biru, serta menyampaikan pesan kepada bintang Mesir, Mohamed Salah.

Dalam video yang diunggah El Roman seusai konsernya di kota Den Haag, Belanda, ia menjelaskan bahwa jersey itu merupakan hadiah dari salah seorang penggemar wanita, seraya menegaskan bahwa "suporter Trabzonspor tersebar di seluruh penjuru dunia".

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El Roman menuliskan namanya di punggung jersey dengan nomor favoritnya "10", yang merupakan nomor sang bintang Mesir, dan berkata sambil berkelakar: "Mohamed Salah mungkin akan marah kepadaku".

Ia pun menyampaikan pesan langsung kepada Mohamed Salah dengan berkata: "Tuan Mohamed Salah, selamat datang di Trabzonspor. Kami doakan Anda mencetak banyak gol, bahkan kami doakan Anda meraih gelar juara musim ini".

Ticombo tiket Trabzonspor













Dan menurut situs 61saat, sang seniman Turki menutup pesannya dengan sapaan khusus untuk para suporter tim: "Suporter Trabzonspor ada di setiap sudut dunia. Salam dan segenap cinta untuk mereka".