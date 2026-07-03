Pertandingan Mesir melawan Australia, Jumat malam ini di Stadion Dallas, Amerika Serikat, dalam rangka babak 32 besar Piala Dunia 2026, mencatat rekor baru setelah Mohamed Hani mencetak gol bunuh diri ke gawang tim Firaun pada menit ke-55.

Dengan gol tersebut, jumlah gol bunuh diri di edisi Piala Dunia kali ini meningkat menjadi 13 (rekor baru).

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Selain itu, Mohamed Hani menjadi pemain kedua dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak dua gol bunuh diri, setelah pemain Bulgaria Ivan Vutsov pada edisi 1966, menurut jaringan statistik “Opta”.

Bintang Al-Ahly Mesir itu mencetak gol bunuh diri pertamanya di turnamen ini, saat imbang 1-1 melawan Belgia pada putaran pertama kompetisi edisi saat ini.

Tim "Al-Fara'una" sempat unggul atas Australia lewat sundulan Imam Ashour, menyusul umpan silang dari Karim Hafez, pada menit ke-13, sebelum "The Kangaroos" menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri.







