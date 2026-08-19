Pemain internasional Mesir, Hamza Abdel Karim, mencetak gol keunggulan Barcelona ke gawang Al Ahly Mesir, pada Rabu malam ini di Stadion "Spotify Camp Nou", dalam laga yang digelar untuk memperebutkan Piala Joan Gamper.

Gol Abdel Karim ke gawang mantan timnya itu tercipta pada menit ke-30, menyusul umpan mendatar yang dikirim oleh bek Alejandro Balde dari sisi kiri, setelah menerima bola dari Raphinha.

Pemain berusia 18 tahun itu menolak melakukan selebrasi setelah mencetak gol, dengan meletakkan kedua tangannya di bawah kepala sebagai isyarat permintaan maaf kepada para pendukung benteng merah.

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Laga ini memiliki arti khusus bagi Hamza Abdel Karim, yang menghadapi mantan klubnya setelah kepindahannya ke Barcelona secara permanen, usai bergabung dengan mereka dengan status pinjaman pada paruh kedua musim lalu.

Pada Juni 2026, klub Catalan itu mengumumkan pengaktifan klausul pembelian dalam kontrak pinjaman pemain muda tersebut, sehingga menandatangani kontrak baru dengan Barca hingga musim panas 2029.

Penyerang Mesir itu menarik banyak perhatian selama masa persiapan, dan mencetak sebuah gol dalam kemenangan atas Basel Swiss (5-2), serta mencetak dua gol dalam hasil imbang melawan Birmingham City Inggris (2-2).

Abdel Karim juga sempat tampil bersama timnas Mesir di Piala Dunia 2026, yang harus ditinggalkan Mesir dari babak 16 besar, setelah kekalahan dramatis (3-2) di tangan Argentina.

Barcelona bermain melawan Al Ahly dalam edisi ke-61 Piala Joan Gamper, dalam laga persiapan terakhirnya sebelum menjalani kompetisi musim baru.

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