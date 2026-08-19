Bintang muda Hamza Abdelkarim, penyerang klub Barcelona, mengungkapkan kegembiraan besarnya bisa tampil dan mencetak gol ke gawang mantan klubnya, Al Ahly, dalam pertandingan persahabatan yang mempertemukan kedua tim di Stadion Spotify Camp Nou dalam ajang Piala Joan Gamper.

Pertandingan tersebut menyaksikan kehadiran suporter yang besar serta persaingan taktik yang tinggi antara juara Spanyol dan juara Afrika, sebelum Blaugrana memastikan keunggulan lewat dua gol di babak pertama melalui Hamza Abdelkarim dan Raphinha, sementara Al Ahly memperkecil ketertinggalan di awal babak kedua melalui Ahmed Mostafa Zizo.

Hamza berkata dalam pernyataan kepada jurnalis dekat Barcelona, Ashraf Ben Ayad, usai laga: "Alhamdulillah, tentu saja ini perasaan yang berbeda, saya senang bisa bermain di Camp Nou, ini malam yang sangat istimewa bagi saya."

Terkait menghadapi mantan klubnya, penyerang muda itu menegaskan bahwa perasaannya bercampur aduk, seraya menyebutkan bahwa bermain melawan Al Ahly dan di stadion sebesar Camp Nou merupakan pengalaman luar biasa dalam kariernya.

Hamza berbicara tentang pekan-pekan pertamanya bersama tim utama Barcelona di bawah asuhan pelatih Hansi Flick, katanya: "Alhamdulillah, ia memberi saya kepercayaan yang besar, saya mencetak gol dan beradaptasi dengan baik bersama tim."

Hamza menyampaikan pesan terima kasih kepada suporter Arab yang mendukungnya selama laga, katanya: "Terima kasih, sungguh, para suporter layak mendapatkannya hari ini."

Sebelumnya, Hamza Abdelkarim mencetak gol untuk Barcelona ke gawang Al Ahly dan menolak merayakannya sebagai bentuk penghormatan kepada mantan klubnya, sebelum ia bersujud syukur kepada Allah.

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