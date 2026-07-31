Video: Hamza Abdelkarim tampil memukau dengan dua gol dalam kekalahan Barcelona dari Birmingham

Penyerang muda Mesir, Hamza Abdel Karim, mencuri perhatian pada laga resmi pertama Barcelona dalam periode persiapan menyambut musim baru, setelah mencetak dua gol tim Katalan dalam hasil imbang 2-2 melawan Birmingham City asal Inggris di Stadion St Andrew's, sebelum Blaugrana kalah lewat adu penalti, dalam penampilan mengesankan dari pemain yang baru berusia 18 tahun tersebut.

Hamza berhasil mencuri perhatian pelatih Hansi Flick selama periode persiapan, sehingga ia tampil sebagai starter dalam dua laga uji coba pertama musim panas ini, memperlihatkan kemampuan menyerang luar biasa yang membuatnya layak bersaing untuk sebuah tempat di susunan pemain inti.

Ketenangan dan gol dari titik penalti

Hamza membuka keunggulan Barcelona pada babak pertama melalui penalti yang jelas dan ia dapatkan sendiri usai serangan Bernal dari sisi sayap kiri, di mana ia memperlihatkan kecerdasan pergerakan di dalam kotak penalti serta antisipasi sempurna terhadap pergerakan para bek.

Meski masih belia, penyerang Mesir yang tampil di Piala Dunia dalam usia baru 18 tahun itu memperlihatkan ketenangan yang mencolok ketika bersikeras mengeksekusi penalti sendiri kendati ada pemain-pemain yang lebih berpengalaman darinya di lapangan, dan menipu kiper Inggris James Beadle dengan tendangan keras kaki kirinya untuk mencetak gol pertamanya bersama tim utama.

Naluri mencetak gol dan gol kedua dari bola rebound

Hamza tidak puas dengan gol pertama, melainkan melanjutkan penampilan gemilangnya pada babak kedua dengan mencetak gol kedua yang indah, memperlihatkan naluri mencetak golnya yang tinggi serta kemampuannya memanfaatkan peluang.

Gol kedua tercipta setelah penetrasi diagonal yang rapi dari Roony Bardghji dan tendangan keras yang gagal ditangkap kiper Birmingham, sehingga Hamza menyambar bola rebound dengan cekatan dan kewaspadaan menyerang yang tinggi untuk menempatkannya ke gawang, mencatatkan dua gol dalam penampilan resmi perdananya bersama tim utama.

Penampilan menyeluruh yang menarik perhatian Flick

Ketajaman Hamza tidak hanya terbatas pada sisi menyerang, melainkan ia juga memperlihatkan semangat juang dan tekad yang jelas dalam kerja defensif, di mana ia melakukan tiga dari enam pelanggaran Barcelona pada babak pertama, dan menerima kartu kuning, sebagai pertanda usaha besar dan tekanan tanpa henti yang diminta Flick dari para penyerangnya.

Pemain Mesir itu menonjol dengan kecepatan dan pergerakannya yang tak pernah berhenti sepanjang keikutsertaannya, di mana ia tak berhenti meminta bola dan bergerak cerdas di dalam kotak penalti, serta piawai bermain membelakangi gawang, melindungi bola, dan menekan para bek saat menghadap gawang.

Pesan kuat di tengah pencarian penyerang

Ketajaman Hamza datang pada momen yang sensitif, di mana Barcelona berupaya mendatangkan penyerang murni selama periode transfer musim panas saat ini, sehingga membuat persaingan di posisi tersebut menjadi sangat ketat.

Namun, penyerang muda Mesir itu mengirim pesan kuat kepada manajemen teknis bahwa ia mampu memikul tanggung jawab dan memberikan sumbangsih ofensif yang dibutuhkan tim, dengan memanfaatkan setiap menit dalam periode persiapan untuk membuktikan kelayakannya dan mengamankan tempat di susunan pemain inti.

Skuad muda dan kekalahan lewat adu penalti

Laga ini menyaksikan keikutsertaan skuad muda Barcelona yang terdiri dari 6 pemain tim utama dan 5 pemain dari akademi muda, di tengah absennya sebagian besar pemain tim nasional Jerman yang sedang berlibur, serta absennya kiper Jerman Marc-André ter Stegen setelah ia berangkat ke Amsterdam sebagai persiapan peminjamannya ke Ajax.

Birmingham unggul lebih dahulu melalui gol sundulan Bielik, sebelum Hamza menyamakan kedudukan dari titik penalti, lalu mencetak gol kedua pada babak kedua, sebelum tim Inggris itu menyamakan skor dari bola mati melalui Jon Solís, sehingga laga ditentukan lewat adu penalti yang dimenangkan Birmingham.

Meski kalah, Hamza Abdel Karim keluar dari laga sebagai pihak yang paling diuntungkan, setelah membuktikan diri sebagai talenta menjanjikan yang mampu memikul tanggung jawab menyerang bagi salah satu klub terbesar dunia, dalam awal menjanjikan yang bisa menjadi kunci masa depan cerah bersama Blaugrana.