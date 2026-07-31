Penyerang asal Mesir, Hamza Abdel Karim, berhasil mencuri perhatian pelatih Barcelona, Hansi Flick, selama masa persiapan musim baru, setelah tampil impresif di sejumlah laga uji coba, yang dimahkotai dengan dua gol (yang pertama dari titik penalti) saat menghadapi Birmingham City di tanah Inggris, sehingga memperkuat peluangnya untuk bersaing merebut tempat di susunan utama tim Katalan tersebut.

Surat kabar Katalan "Sport" menyebutkan bahwa Hamza dinilai sebagai salah satu pemain muda paling menonjol yang menampilkan performa luar biasa di antara para pemain yang tengah berlatih saat ini di bawah kepemimpinan pelatih asal Jerman itu, di mana ia tampil sebagai starter di dua laga uji coba pertama musim panas ini, melawan Europa (4-1) dan Birmingham City, menjadikannya salah satu dari sedikit pemain muda yang memperoleh kepercayaan tersebut.

Performa ofensif yang menyeluruh

Dalam laga melawan Birmingham, Hamza memperlihatkan kemampuannya yang berbahaya sebagai penyerang murni, di mana ia lihai bermain membelakangi gawang, melindungi bola, serta menekan para pemain bertahan saat berhadapan dengan gawang, dalam sebuah penampilan yang "sangat meyakinkan".

Pemain Mesir itu menonjol dengan kecepatan dan pergerakannya yang tak henti-henti sepanjang babak pertama, di mana ia terus meminta bola dan bergerak cerdik di dalam kotak penalti, yang berbuah penalti setelah ia mengantisipasi pergerakan pemain yang mengawalnya.

Hamza tidak ragu untuk memikul tanggung jawab, di mana ia mengambil bola dan menendangnya dengan keras menggunakan kaki kirinya melewati kiper Birmingham, James Beadle, untuk mencetak gol pertamanya di laga-laga uji coba musim panas ini.

Semangat juang dan tekad yang jelas

Semangat Hamza juga terlihat jelas dalam penampilan bertahannya, di mana ia melakukan 3 dari total 6 pelanggaran Barcelona pada babak pertama, dan menerima kartu kuning atas pelanggaran terakhirnya, sebuah indikasi akan semangat juang, tekad, dan usaha besar yang dituntut Flick dari para penyerangnya.

Meski mendapat kartu kuning, penampilan keseluruhan pemain Mesir itu tetap meyakinkan, di mana ia menunjukkan karakter dan kehadiran ofensif mencolok yang dicari oleh tim pelatih untuk posisi ujung tombak.

Hamza menambah satu gol indah ke koleksinya, mencetak dwigol yang istimewa dalam laga tersebut, setelah menunjukkan kejelian ofensif yang tinggi dengan memanfaatkan bola muntah dari tendangan keras rekannya, Roony, dari tepi kotak penalti, untuk kemudian menempatkannya ke gawang dengan kepiawaian teknis.

Persaingan sengit untuk posisi penyerang

Hamza, yang bergabung ke Barcelona musim dingin lalu dari klub Al Ahly Mesir, memanfaatkan setiap menit untuk memesan tempat di susunan utama, di saat klub Katalan itu berupaya mendatangkan seorang penyerang murni selama bursa transfer musim panas.

Pemain Mesir tersebut dihadapkan pada persaingan sengit untuk posisi itu, di mana keputusan akhir mengenai susunan tim akan diambil belakangan, tetapi Hamza memberikan alasan-alasan kuat untuk tetap berada di bawah pengamatan cermat sang pelatih, bahkan bersaing untuk sebuah tempat permanen di tim utama.