Video: Hamza Abdelkarim menggetarkan gawang, Barcelona menggambarkannya dengan dua kata

Barcelona memuji kemampuan penyerang mudanya asal Mesir, Hamza Abdelkarim (18 tahun), beberapa jam sebelum menghadapi klub Inggris, Aston Villa.

Barcelona akan menjamu Aston Villa di Stadion ''Camp Nou'' pada Selasa malam besok, dalam laga pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Abdelkarim mengikuti latihan Barcelona dengan kerja keras yang terlihat jelas, dengan harapan mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama pelatih asal Jerman, Hansi Flick.

Barcelona mengunggah video di akun "X" mereka yang memperlihatkan Hamza Abdelkarim saat menjalani latihan Barca, di mana ia berhasil mencetak gol dengan cara yang istimewa.

Pertandingan berikutnya BAR Champions League 15.00 AVL Tonton

Abdelkarim menerima bola di depan kotak penalti lalu melepaskan tendangan istimewa yang bersarang di gawang.

Barcelona memberi keterangan pada video tersebut: "Pencetak gol sejak lahir".