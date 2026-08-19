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Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Hamdallah memulai rentetan golnya bersama Al-Taawoun, dan Al-Hilal jadi satu-satunya kekecewaannya

A. Hamdallah
Damac FC vs Al-Taawoun
Damac FC
Al-Taawoun
King Cup
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
Morocco
Maroko
Arab Saudi

Striker Maroko terus melanjutkan performa gemilangnya

Penyerang baru Al-Taawoun asal Maroko, Abderrazak Hamdallah, memulai rangkaian golnya bersama tim, menjadikannya klub keempat yang dijebolnya di sepak bola Saudi.

Hamdallah memimpin lini serang Al-Taawoun dalam pertandingan melawan Damac, hari Rabu ini, pada babak 32 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Penyerang Maroko itu membuka keunggulan Al-Taawoun pada menit pertama babak kedua, melalui tendangan penalti yang ia arahkan dengan cerdik ke sisi kiri kiper Damac.

Gol tersebut menjadi yang pertama bagi Hamdallah bersama Al-Taawoun, setelah ia bergabung ke skuad tim pada bursa transfer musim panas ini, usai mengakhiri perjalanannya bersama Al-Shabab.

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Al Hilal
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Pemain berusia 35 tahun itu tampil untuk pertama kalinya bersama Al-Taawoun pada Sabtu lalu, dalam hasil imbang tanpa gol melawan Al-Khaleej, pada pekan pertama Liga Roshn.

Al-Taawoun menjadi klub Saudi keempat yang dijebol Hamdallah, setelah Al-Nassr, Al-Ittihad, dan juga Al-Shabab.

Al-Hilal adalah satu-satunya tim Saudi yang tidak pernah dijebol Hamdallah, di mana ia hanya tampil dalam satu pertandingan selama 15 menit, saat kalah 1-2 dari klub Brasil Fluminense, di perempat final Piala Dunia Antarklub 2025.

Secara keseluruhan, gol ini merupakan gol ke-31 penyerang Maroko itu di turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci, setelah ia mencetak 20 gol bersama Al-Nassr, 6 gol bersama Al-Ittihad, dan 4 gol bersama Al-Shabab.

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