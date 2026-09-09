Liverpool mengubah ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan berharga dengan skor dua gol berbanding satu (2-1) atas tamunya, Atletico Madrid, di Stadion "Anfield", dalam salah satu laga puncak jornada pembuka fase liga di Liga Champions Eropa.

Pertandingan berlangsung menarik di sebagian besar waktunya, dengan kedua tim saling bergantian menguasai jalannya laga dan menciptakan bahaya di lini serang sepanjang dua babak pertandingan.

Liverpool meraih kemenangan keempat secara beruntun dalam laga-laganya melawan Atletico Madrid di Liga Champions, menegaskan keunggulannya atas sang rival asal Spanyol tersebut.

Menurut jaringan "Opta", Atletico Madrid menelan kekalahan dalam 4 pertandingan berturut-turut melawan satu lawan yang sama di kompetisi ini untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Llorente Mencetak Gol dengan Spesialisasinya

Pertandingan dimulai dengan cepat dari kedua sisi, dan saat memasuki menit ke-15 pertama, Marcos Llorente membawa timnya, Atletico Madrid, unggul dengan gol seperti biasanya, di mana ia mencetak gol pribadinya yang kelima di Stadion "Anfield" pada ajang Liga Champions.

Gol Llorente lahir dari tembakan yang sempurna, setelah ia menerima umpan terobosan indah dari Julian Alvarez.

Liverpool menekan dengan kuat untuk menyamakan kedudukan sambil memanfaatkan dukungan besar dari para suporter, dan berhasil mewujudkan keinginannya 6 menit sebelum babak pertama berakhir.

Tuan rumah memanfaatkan momen kekacauan pertahanan Atletico Madrid, ketika pemain anyar Ronald Araujo mengirim umpan dengan tumit kepada Dominik Szoboszlai, yang melepaskan tembakan mendatar ke pojok kanan gawang sang raksasa Jan Oblak.

Liverpool Bangkit

Liverpool memasuki babak kedua dengan tekanan serangan yang mencolok, dan Mac Allister melepaskan tembakan keras mengejutkan dari luar kotak penalti yang tidak mampu dijangkau Oblak, menandai gol kedua Liverpool pada menit ke-50.