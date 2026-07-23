Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, membawa trofi Piala Dunia ke kantor surat kabar "AS" pada hari Kamis ini, hanya 4 hari setelah kemenangannya bersama La Roja meraih gelar dunia.

De la Fuente memimpin timnas Spanyol untuk meraih Piala Dunia kedua kalinya dalam sejarah mereka, setelah mengalahkan Argentina (1-0) pada Minggu malam lalu, dalam pertandingan yang berlanjut hingga dua babak tambahan.

Pelatih asal Spanyol itu memilih surat kabar "AS" sebagai kunjungan pertamanya ke sebuah institusi media setelah meraih Piala Dunia. Setelah masuk ke kantor dengan membawa trofi, ia berkata sambil tertawa: "Beberapa rekan saya meminta saya trofi berikutnya. Semuanya memang sulit, tetapi masa-masa sulit dengan kerja keras dan semangat tidak akan terasa sulit."

Kedatangan De la Fuente mengubah ruang berita di kantor surat kabar itu menjadi arena perayaan, di mana trofi tersebut menyita perhatian semua orang, begitu pula sang pembawanya, di tengah tepuk tangan, sapaan, dan pengambilan foto. Pelatih timnas Spanyol itu menghabiskan beberapa menit bersama staf surat kabar "AS" dalam suasana akrab, yang diwarnai rasa puas atas pekerjaan yang terselesaikan dengan sempurna dan kebanggaan atas kesuksesan besar sepak bola Spanyol.

De la Fuente menambahkan: "Saya berusaha bersikap adil ketika melihat kritik yang tendensius; sebab kehidupan memberikan Anda peluang di kemudian hari, dan karena itulah saya sangat senang untuk Ferran (Torres). Kisahnya mengingatkan saya pada kisah Morata. Menghadapi ketidakadilan, ia berkata: Inilah saya."

Ia melanjutkan: "Suasananya luar biasa, dan inilah yang terjadi ketika orang-orang baik. Ketika Ferran mencetak gol kemenangan, saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa; dan ketika saya mengangkat trofi, saya merasakan kepuasan dan kebanggaan. Saya senang untuk negara saya."

Ia menjelaskan: "Saya tidak perlu menonton pertandingan final itu lagi, tetapi perasaan yang mendominasi adalah bahwa kami jauh lebih unggul. Empat tahun lalu, pada kunjungan saya sebelumnya, saya tidak menduga akan sampai ke tahap ini, tetapi perjalanan ditempuh langkah demi langkah. Dengan apa yang kami miliki, kami akan berjuang untuk menang."

Ketika ditanya tentang semangat para pemain Argentina, ia berkata: "Saya sepenuhnya memahami mengapa mereka berupaya membawa laga ke adu penalti, terutama setelah kartu merah. Kami sudah jelas soal keharusan kami bermain dengan gaya kami sendiri. Inilah pesan yang saya sampaikan kepada para pemain. Mari bermain dengan gaya kita, karena mereka lebih baik dari kita dalam gaya bermain mereka, dan kita tidak boleh membiarkan mereka menang dengan mudah."







