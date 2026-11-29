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Derbi Merseyside ke-249 berakhir imbang setelah laga Everton kontra Liverpool pada pekan ke-12 Liga Primer Inggris tuntas dengan skor 1-1 di Stadion Hill Dickinson, Minggu. Tim tamu unggul cepat sebelum tuan rumah menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri.

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Laga berjalan dengan tempo tinggi sejak awal. Everton nyaris membuka skor pada menit ketiga ketika tendangan bebas langsung James Garner melewati pagar hadang, tetapi Alisson Becker mampu menepisnya hingga bola berbuah sepak pojok. Liverpool tak butuh waktu lama untuk membalas. Mereka memanfaatkan kesalahan lini belakang tuan rumah dalam menghalau bola, ketika Florian Wirtz menyodorkan bola kepada Dominik Szoboszlai, yang kemudian melepaskan tembakan mendatar keras dari luar kotak penalti pada menit kelima dan menghujam gawang Jordan Pickford.

Everton berusaha bangkit dan mulai lebih berani maju menyerang, sementara Liverpool mengandalkan ruang di belakang lini pertahanan lawan lewat serangan balik. Pada menit ke-25, tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan. Kiernan Dewsbury-Hall mengeksekusi tendangan bebas dari sisi kanan dan mengirim umpan silang berbahaya ke dalam kotak penalti, yang secara tidak sengaja dibelokkan Jeremie Frimpong ke gawang timnya sendiri saat berusaha menghalaunya. Skor pun menjadi 1-1.

Gol penyeimbang itu melecut semangat Everton, yang terus menekan untuk berbalik unggul. Kiernan Dewsbury-Hall nyaris memanfaatkan kebingungan Szoboszlai di kotak penalti pada menit ke-29, tetapi intervensi Jeremy Jacquet menyelamatkan Liverpool. Tim tamu membalas dengan dua peluang berbahaya. Yang pertama terjadi pada menit ke-35, ketika Pickford menggagalkan tembakan Florian Wirtz dari dalam kotak penalti. Yang kedua datang semenit kemudian, saat Frimpong mengirim umpan silang terukur kepada Alexander Isak, yang menyia-nyiakan peluang emas dari jarak dekat karena tembakannya melebar tipis di sisi kanan tiang gawang.

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Ketegangan berlanjut hingga akhir babak pertama. Para pemain Everton meminta penalti setelah bola mengenai tangan Milos Kerkez pada menit ke-31, tetapi wasit dan VAR tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Pada menit ke-41, Alexis Mac Allister melepaskan tembakan mendatar yang melebar di sisi tiang gawang, dan babak pertama pun berakhir imbang 1-1.

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Kedua tim kembali dari jeda dengan tempo yang sama. Liverpool nyaris kembali unggul pada menit ke-48 ketika Szoboszlai mengirim tendangan bebas ke dalam kotak penalti, tetapi lini belakang Everton berhasil menghalau bola sebelum mencapai gawang Pickford. Di sisi lain, tuan rumah mendekati gol pada menit ke-52 setelah sepak pojok berlanjut menjadi rangkaian serangan yang berujung pada Jake O'Brien, tetapi tembakan mendatarnya yang lemah dengan mudah diamankan Alisson. Everton kembali meminta penalti pada menit ke-58 setelah O'Brien terjatuh di kotak penalti dalam duel dengan Mac Allister, tetapi wasit memerintahkan permainan dilanjutkan.

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Liverpool melakukan pergantian pertama pada menit ke-59 dengan memasukkan Trey Nyoni menggantikan Rio Ngumoha. Everton terus mengancam gawang tim tamu, dan Dewsbury-Hall nyaris membawa timnya unggul pada menit ke-64 setelah menyambut bola muntah dengan tembakan keras dari dalam kotak penalti, tetapi Jacquet melakukan intervensi pada saat yang tepat untuk menghalaunya. Pada menit ke-66, seorang pemain Everton memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan pelanggaran atas tekel Nyoni untuk menghentikan lajunya, sementara Jack Grealish menerima kartu kuning pada menit ke-70 setelah melakukan tekel keras terhadap Mac Allister.

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Menit-menit akhir diwarnai serangkaian pergantian pemain. Everton memasukkan Harrison Armstrong dan Tyrique George menggantikan Hayden Hackney dan Tyler Dibling pada menit ke-73, sementara Liverpool menurunkan Victor Munoz dan Ronald Araujo menggantikan Jeremie Frimpong dan Bradley Barcola pada menit ke-74. Vitalii Mykolenko menerima kartu kuning pada menit ke-78 setelah menjatuhkan Munoz, sebelum Jordan Pickford menyelamatkan gawang Everton dari gol yang tampak pasti pada menit ke-80 dengan menepis tembakan Dominik Szoboszlai dari jarak dekat.

Liverpool berupaya mencuri gol kemenangan pada sisa waktu. Alexander Isak menyia-nyiakan peluang pada menit ke-85 setelah tembakan lemahnya melebar dari gawang, sebelum Nyoni menerima kartu kuning pada menit ke-88 karena mendorong Dewsbury-Hall. Pada menit ke-89, kedua tim melakukan pergantian terakhir: Charlie Alcaraz masuk menggantikan Dewsbury-Hall, Lewis Koumas menggantikan Wirtz, dan Brennan Johnson menggantikan Grealish. Skor tidak berubah hingga peluit panjang berbunyi. Liverpool pun mengoleksi 22 poin di peringkat keempat, sedangkan Everton mengumpulkan 17 poin di peringkat kedelapan.

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