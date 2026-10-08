Jika ada keraguan soal sejauh mana komitmen para pemain Manchester City, di tengah kasus yang menjerat klub Inggris itu dan vonis bersalah atas pelanggaran finansial di Premier League, maka bintang tim, Erling Haaland, menjadi salah satu orang pertama yang angkat bicara.

Surat kabar AS memuat pernyataan Haaland, dalam sebuah wawancara dengan media resmi klub, menjelang pertandingan The Citizens melawan Liverpool di Stadion Anfield.

Tanpa memberikan komentar apa pun terkait keputusan komisi independen, yang secara resmi memvonis bersalah Manchester City, Haaland berbicara tentang betapa dekatnya dirinya dengan klub.

Penyerang Norwegia itu berkata, "Tempat ini sangat berarti bagi saya, dan Britania Raya secara umum. Keluarga saya telah tinggal di sini selama 10 tahun. Ini adalah tempat yang istimewa bagi kami."

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MCI

Ia menambahkan, "Manchester City sangat berarti bagi saya, begitu pula para pendukung sangat berarti bagi saya. Saya sendiri adalah pendukung klub ini dan merasa menjadi bagian dari mereka."

Ia menegaskan, "Kita harus tetap bersatu, saling mendukung, dan bersikap positif. Apa pun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum, bersikap positif, memandang ke depan, dan berusaha memenangkan pertandingan sepak bola serta menikmati momen tersebut."

Menurut yang disampaikan jurnalis David Ornstein, tidak ada klausul degradasi dalam kontrak para pemain Manchester City, karena mereka tidak pernah membayangkan hari itu akan tiba, setelah mereka selalu menegaskan ketidakbersalahan mereka dalam kasus ini.

Kunjungan anak asuh pelatih Enzo Maresca ke Stadion Anfield, yang dijadwalkan Minggu mendatang, akan menjadi penampilan pertama City setelah terungkapnya vonis bersalah dalam penyelidikan terkait Premier League.

Haaland berkata, "Bermain melawan Liverpool selalu menjadi hal yang istimewa. Pertandingan di sana, di Anfield, selalu istimewa. Saya pernah menang di sana, imbang, dan kalah juga di sana."

Ia menjelaskan, "Setiap pertandingan di Premier League berbeda, dan setiap pertandingan melawan Liverpool selalu istimewa. Saya rasa para pendukung Manchester City akan menikmati waktu mereka."











