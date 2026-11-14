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Timnas Norwegia meraih kemenangan atas tamunya, Timnas Wales, dengan skor 3-1, dalam laga yang menyaksikan perubahan jelas selama babak kedua, setelah babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Timnas Norwegia menambah pundi-pundi poinnya menjadi 6 poin, sementara poin Timnas Wales tertahan di angka 3 poin, di Grup Empat Level Pertama UEFA Nations League.

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Pertandingan dimulai dengan serangan dini Wales, setelah Harry Wilson menyia-nyiakan peluang mencetak gol pada menit kedua lewat umpan silang dari Brennan Johnson, sebelum Antonio Nusa memperoleh tendangan bebas pada menit keempat.

Timnas Norwegia membalas dengan dua upaya beruntun melalui Nusa dan Tilo Osgaard pada menit keenam dan ketujuh, namun keduanya tidak membuahkan gol, sementara lini pertahanan Wales berhasil menggagalkan upaya lain dari Martin Odegaard pada menit ke-14. Menit-menit berikutnya diwarnai serangan silih berganti, di mana timnas Wales memperoleh peluang melalui Daniel James pada menit ke-18, sebelum Osgaard menyia-nyiakan sundulan untuk Norwegia pada menit ke-19, yang disusul pelanggaran untuk Brennan Johnson. James kembali mengancam gawang Norwegia pada menit ke-22 dengan tembakan yang melewati sisi tiang, sementara upaya Odegaard pada menit ke-27 terbentur pertahanan Wales, dan Nusa menyia-nyiakan peluang lain pada menit ke-29.

Kedudukan tanpa gol bertahan hingga akhir babak pertama, meski Norwegia memperoleh tendangan sudut pada menit ke-31 dan upaya lain dari Torbjorn Heggem seusai tendangan sudut pada menit ke-15, sementara timnas Wales terpaksa menghadapi penghentian permainan akibat cedera Daniel James pada menit ke-35. Sebelum turun minum, Egil Selvik menggagalkan tembakan James pada menit ke-43, sehingga babak pertama berakhir imbang tanpa gol setelah satu menit waktu tambahan.

Pada awal babak kedua, timnas Wales mencoba mengejutkan tuan rumah, namun tembakan Brennan Johnson pada menit ke-48 melewati sisi gawang, sebelum timnas Norwegia mulai meningkatkan tekanan serangannya. Setelah dua upaya dari Sander Berge pada menit ke-54, Norwegia memperoleh tendangan sudut pada menit ke-59, yang berbuah gol pertama setelah Antonio Nusa memanfaatkan bola dan menembak dengan kaki kanannya ke sudut bawah kiri gawang penjaga gawang Karl Darlow.

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Timnas Norwegia tidak menunggu lama untuk memperbesar keunggulannya, saat Andreas Schjelderup mencetak gol kedua pada menit ke-68 setelah menerima umpan dari Erling Haaland, lalu menembak dengan kaki kanannya dari dalam kotak penalti ke sudut bawah kanan. Periode ini diwarnai sejumlah pergantian pemain, yang paling menonjol adalah masuknya Mark Harris menggantikan Lewis Koumas pada menit ke-64, kemudian tampilnya Schjelderup dan Patrick Berg di kubu Norwegia pada menit ke-66, sementara Wales melakukan tiga pergantian pada menit ke-72, termasuk masuknya David Brooks, Rubin Colwill, dan Connor Roberts.

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Timnas Wales berusaha bangkit dalam pertandingan pada menit-menit berikutnya, dan mengancam gawang Norwegia dengan lebih dari satu upaya, di mana Selvik menggagalkan tembakan Mark Harris pada menit ke-65, lalu menepis upaya Ethan Ampadu pada menit ke-76, sementara sang penjaga gawang menggagalkan upaya Rubin Colwill pada menit ke-79. Pada menit yang sama, David Brooks berhasil memperkecil selisih dengan mencetak gol pertama Wales setelah menerima umpan Harry Wilson dan menembak dengan kaki kirinya ke sudut bawah kanan, sehingga skor menjadi 2-1.

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Timnas Norwegia membalas dengan sejumlah upaya untuk memperbesar keunggulannya, dan Darlow menggagalkan tembakan Odegaard pada menit ke-84, sebelum tuan rumah memperoleh tendangan penalti pada menit ke-85 setelah Andreas Schjelderup dilanggar di dalam kotak penalti oleh Connor Roberts, yang mendapat kartu kuning, sementara Harry Wilson menerima peringatan lain pada menit ke-87. Haaland menjadi eksekutor tendangan tersebut pada menit ke-88, menembak dengan kaki kirinya ke sudut bawah kanan, mencetak gol ketiga Norwegia dan mengembalikan selisih menjadi dua gol.

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Pada menit-menit terakhir, Wales berusaha memperkecil skor lagi, namun tembakan Brennan Johnson pada menit ke-89, setelah umpan dari Ben Davies, melewati sisi tiang kiri, sementara wasit keempat mengangkat papan tanda enam menit waktu tambahan. Momen-momen terakhir diwarnai oleh posisi offside Haaland pada menit ke-90+1, sebelum pertandingan berakhir dengan kemenangan Norwegia 3-1 setelah timnas tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulannya dan memastikan pertandingan berakhir untuk keuntungannya.

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