Video: Haaland menggagalkan Senegal dan membawa Norwegia ke babak 32 besar Piala Dunia

Tim nasional Norwegia secara resmi memastikan tempatnya di babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan dramatis atas Senegal dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada putaran kedua babak penyisihan grup.

Timnas Norwegia kini mengoleksi 4 poin dan berada di peringkat kedua Grup 9, di bawah Prancis yang memimpin dengan 6 poin, sementara Timnas Senegal belum mengumpulkan poin apa pun, sehingga berada di peringkat ketiga bersama Irak yang menempati peringkat keempat.

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Ancaman serius pertama dari Norwegia muncul beberapa menit sebelum akhir babak pertama, ketika Markus Pedersen memanfaatkan kesalahan fatal dari bek Senegal, Kalidou Koulibaly, untuk mencetak gol pertama pada menit ke-43, sehingga timnya memimpin sebelum turun ke ruang ganti.









Haaland terus menorehkan sejarah

Saat babak kedua dimulai, Erling Haaland membuktikan dirinya sebagai bintang pertandingan ini, setelah mencetak gol kedua bagi Norwegia pada menit ke-48 dengan memanfaatkan umpan akurat yang membawanya berhadapan langsung dengan gawang, dan berhasil menjebol gawang kiper Édouard Mendy.









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Timnas Senegal tidak menyerah begitu saja, di mana Ismaïla Sarr berhasil memperkecil ketertinggalan dengan cepat melalui gol pertamanya untuk negaranya pada menit ke-53, sehingga pertandingan kembali memanas.









Namun, Haaland kembali mencetak gol pada menit ke-58, setelah memanfaatkan kesalahan pertahanan di dalam kotak penalti dan mencetak gol keduanya serta gol ketiga bagi timnas Norwegia, sehingga menambah koleksi golnya menjadi 4 gol di edisi Piala Dunia kali ini.









Kebangkitan Terlambat Senegal

Di menit-menit akhir, tim nasional Senegal berusaha bangkit, dan Ismaïla Sarr berhasil mencetak gol keduanya serta gol kedua Senegal pada menit ketiga tambahan waktu, namun gol tersebut datang terlambat dan tidak cukup untuk menghindari kekalahan.









Dengan kemenangan ini, timnas Norwegia memastikan lolos ke babak 32 besar, sementara peluang Senegal menjadi sangat rumit menjelang laga melawan Irak di pertandingan terakhir fase grup.