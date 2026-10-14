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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Haaland membakar semangat Guardiola, Bouaddi tancapkan jejaknya di depan Paris

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Champions League
P. Guardiola
E. Haaland
A. Bouaddi
Inggris
Prancis
Spanyol
Norwegia
Maroko

Guardiola bereaksi terhadap gol mantan bintangnya

Striker Norwegia Erling Haaland memperkecil ketertinggalan Manchester City saat menjamu Paris Saint-Germain pada hari Rabu di Stadion Etihad, dalam laga matchday kedua Liga Champions.

Tim asal Paris itu sempat unggul tiga gol di babak pertama, sebelum Haaland mencetak gol bagi tuan rumah pada menit ke-53 lewat sambaran kepala, memanfaatkan umpan lambung yang dikirim pemain pengganti asal Senegal, Illiman Ndiaye.



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Gol Haaland membakar antusiasme mantan pelatihnya, Pep Guardiola, yang duduk di tribune, dan kamera menangkap momen perayaan serta tepuk tangannya untuk pemain Norwegia itu.

Namun belum sampai 10 menit berselang, Magnus Akliouche kembali membuat selisih menjadi 3 gol, ketika ia melepaskan tembakan keras yang sempat ditahan kiper Gianluigi Donnarumma, tetapi bola justru jatuh ke dalam gawangnya sendiri. Gol keempat Saint-Germain itu datang setelah rangkaian peluang yang terbuang dari pihak City.

Pada menit ke-75, Haaland mencetak gol kedua bagi tuan rumah, menyusul umpan datar dari rekannya asal Maroko, Ayoub Bouaddi.

The Citizens memasuki laga hari ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan besar atas Liverpool (3-0) di Premier League, sementara Saint-Germain mengalahkan Le Mans (3-1) di Liga Prancis.



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