Bintang asal Spanyol, Marc Cucurella, kembali menghidupkan lagu terkenal nan jenaka miliknya tentang penyerang Norwegia Erling Haaland, dalam perayaan penyambutan sang juara dunia baru di Madrid.

Cucurella berseru melalui mikrofon di atas panggung penobatan di hadapan para suporter: "Haaland gemetar!", lalu para suporter membalasnya dengan penuh semangat sesuai lirik lagu tersebut: "Karena Cucurella datang!".

Bek Chelsea itu sebelumnya telah menyanyikan versi yang lebih panjang dari lagu ini seusai Spanyol meraih gelar Euro 2024. Kala itu, respons penyerang Manchester City datang dengan cepat, hanya satu bulan berselang, dengan mencetak gol pada pertemuan pertama yang mempertemukan keduanya. Ketika itu Haaland berkomentar: "Cucurella adalah orang yang lucu; musim lalu ia meminta jerseyku, dan musim panas ini ia menyanyikan lagu tentangku.. Aku benar-benar tidak peduli soal itu".

Belakangan, Cucurella menjelaskan bahwa lagu tersebut sebenarnya merupakan bentuk penghormatan dan pujian terhadap level permainan Haaland, seraya menegaskan bahwa menggubah lagu atas nama seorang pemain hanya terjadi jika ia seorang bintang dunia dan berkelas istimewa, sebab tak seorang pun menyanyikan lagu atas nama pemain yang tak dikenal.

Cucurella saat itu menegaskan bahwa ia tidak menyesali tindakannya dan bahwa ia siap untuk kembali menyanyikan lagu itu lagi, sesuatu yang benar-benar ia penuhi dalam perayaan terbaru. Momen ini pun tak berlalu begitu saja di Norwegia; peristiwa ini mendapat liputan luas di media di sana, dan sebuah judul mencolok muncul di halaman utama lembaga penyiaran radio dan televisi Norwegia "NRK": "Cucurella menyanyi tentang Haaland.. lagi".