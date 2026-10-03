Timnas Inggris melanjutkan dominasi telaknya atas tuan rumah Kroasia, dalam laga yang sedang berlangsung di Stadion "Rujevica" di Rijeka, pada matchday ketiga UEFA Nations League, di mana Anthony Gordon dan Bukayo Saka menambahkan gol ketiga dan keempat, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan tim tamu (4-0).

Pada menit ke-39, Jarell Quansah mengirim umpan silang dari sisi kanan, lalu Gordon melepaskan sundulan ke gawang rekan setimnya di Barcelona, kiper Dominik Livakovic, mencetak gol ketiga.

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Gol ini datang setelah 3 percobaan sebelumnya dari Gordon yang digagalkan Livakovic, pada menit ketiga, kesembilan, dan kedua puluh lima.

Sebelumnya, Gordon telah menjadi pengatur gol kedua yang dicetak pada menit ke-21 oleh Jude Bellingham, yang pada gilirannya menjadi pengatur gol pertama Harry Kane pada menit ke-8.

Menjelang akhir babak pertama, Inggris melancarkan serangan balik, di mana Bellingham mengirim umpan silang kepada Saka, lalu bintang Arsenal itu menempatkan bola ke dalam gawang, mencetak gol keempat.

Gol Saka datang beberapa menit setelah peluang paling berbahaya bagi Kroasia di babak pertama, ketika Mateo Kovacic melewati pertahanan dan kiper Inggris, tetapi ia menyia-nyiakan bola dari jarak dekat di depan gawang yang nyaris kosong.



