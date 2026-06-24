Video: Gol yang tak tercipta selama 4 tahun membawa Al-Haddos masuk ke dalam sejarah Asia di Piala Dunia

Hassan Al-Haydos, bintang tim nasional Qatar, mencatatkan namanya dalam sejarah benua Asia di ajang Piala Dunia, berkat gol yang telah dinantikan selama empat tahun penuh.

Timnas Qatar berhadapan dengan timnas Bosnia dan Herzegovina, hari Rabu ini, di Stadion Seattle, pada pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pada menit ke-42 pertandingan, Hassan Al-Haydos mencetak gol pertama untuk timnas Qatar, setelah menyambar umpan silang datar dan mengarahkannya ke gawang.

Menurut situs statistik “Stats Foot”, Al-Hidous adalah pemain Qatar kedua yang mencetak gol dalam sejarah Piala Dunia, setelah Mohamed Muntari yang mencetak gol saat kalah 1-3 dari Senegal, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2022.

Meskipun "Al-Anabi" mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 melawan Swiss pada putaran pertama babak penyisihan grup di Piala Dunia ini, gol tersebut sebenarnya merupakan gol bunuh diri.

Menurut akun statistik “Mstershib” di platform “X”, bintang Qatar tersebut kini menjadi pemain Asia tertua kedua yang mencetak gol dalam sejarah Piala Dunia, pada usia 35 tahun dan 195 hari.

Hanya pemain Iran, Ramin Rezaian, yang lebih tua darinya; Rezaian mencetak gol ke gawang Selandia Baru hanya sembilan hari yang lalu, pada usia 36 tahun dan 86 hari.