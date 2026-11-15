Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Gol dalam laga RKC Waalwijk kontra FC Den Bosch kini menjadi perbincangan di seluruh dunia. Menurut Hans Kraay junior, gol yang dicetak Yoram van der Veen itu merupakan salah satu yang terindah sepanjang sejarah Keuken Kampioen Divisie.

Dalam pertemuan sesama tim asal Brabant itu, RKC tampil dominan atas Den Bosch. Tuan rumah sudah unggul setelah sepuluh menit.

Pada babak kedua, tim asal Waalwijk itu semakin memperlebar keunggulan. Gol yang mengubah skor menjadi 3-0 pada menit ke-74 khususnya menjadi bahan pembicaraan seusai pertandingan.

Faissal Al Mazyani mengawali aksi dengan umpan panjang indah kepada Van der Veen, yang mengontrol bola dari udara, menimangnya sekali lagi, lalu menyambarnya dengan tendangan voli melewati kiper Pepijn van der Merbel.

Iklan Iklan

Seusai laga, Kraay junior melontarkan pujian di studio ESPN. "Ini... Oh, oh, oh. Ini luar biasa. Bola itu melayang sejauh 40 meter. Dia memutuskan untuk menimangnya sebentar."

Topik Terkait

"Ini salah satu gol terindah yang pernah saya lihat di Keuken Kampioen Divisie. Dia sedikit mengingatkan saya pada Dennis Bergkamp," lanjutnya.

"Teknik ini... Ini tidak mungkin kebetulan. Saya bisa menontonnya sepanjang malam," pungkas analis ESPN itu.

Iklan

RKC akhirnya menang 4-0 atas Den Bosch. Hasil itu membuat mereka menyalip lawannya pada Sabtu malam tersebut di klasemen.

RKC kini berada di posisi kesembilan Keuken Kampioen Divisie. Den Bosch harus puas menempati posisi kesepuluh.