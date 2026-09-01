Klub Al-Hilal melanjutkan dominasi ofensifnya dalam pertandingan yang mempertemukan mereka malam ini dengan tamunya, Al-Ahli, dalam laga tunda dari pekan ketiga Liga Roshn Saudi Pro League.

Setelah Al-Azraq menerjemahkan tekanan awal mereka menjadi gol yang dicetak Sergej Milinkovic-Savic setelah sembilan menit laga bergulir di Stadion Kingdom Arena di Riyadh, mereka kembali memperkokoh keunggulan lewat gol yang dilesakkan pendatang baru, Crysencio Summerville.

Pada menit ke-23, Al-Hilal maju menekan gawang Al-Ahli, dan bola dengan mudah sampai ke Summerville tanpa penjagaan di dalam kotak penalti. Pemain Belanda itu menerima bola di sisi kiri, lalu melepaskan tembakan mendadak ke sudut sempit sehingga bola melewati kaki kiper Edouard Mendy dan bersarang di gawang.

Ini merupakan pertandingan kelima yang diikuti Summerville bersama Al-Hilal sejak bergabung musim panas ini dari West Ham United. Pemain Belanda itu berhasil mencatatkan gol keduanya bersama tim Al-Azraq di liga malam ini.

Sebelumnya, Summerville membuka rekening golnya dengan kostum Al-Hilal dalam pertandingan melawan Al-Khaleej, saat ia mencetak gol keempat dalam kemenangan lima gol berbanding satu, pada pekan keempat liga.

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