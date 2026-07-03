Video: Gol Ramos menjatuhkan Kroasia dengan pukulan telak... dan menghidupkan kembali Piala Dunia Cristiano

Tim nasional Portugal berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan dramatis atas Kroasia dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang diwarnai penampilan menyerang yang kuat serta lika-liku yang menegangkan di babak 32 besar.

Dengan kemenangan ini, tim Portugal menegaskan keunggulan dan kesiapan mereka untuk babak gugur, meskipun menghadapi kesulitan melawan pertahanan kokoh Kroasia yang sudah dikenal.

Cristiano Ronaldo dan Gonçalo Ramos mencetak dua gol kemenangan bagi Portugal, sementara Ivan Perišić mencetak satu-satunya gol Kroasia, sehingga Portugal akan menghadapi laga sengit di babak kedua (babak 16 besar) melawan tim nasional Spanyol dalam pertandingan yang dinantikan yang mempertemukan dua ambisi besar.

Babak Pertama: Dominasi Portugal Gagal Menembus Pertahanan Kokoh Kroasia

Timnas Portugal mendominasi jalannya babak pertama, dengan penguasaan bola yang nyaman dan sejumlah peluang menjanjikan, namun mereka menemui tembok pertahanan Kroasia yang terorganisir dan disiplin taktis yang tinggi, sehingga babak pertama berakhir tanpa gol.

Pertandingan dimulai dengan tempo cepat, di mana Portugal langsung menyerang dengan memanfaatkan kecepatan dan pergerakan lebar Rafael Leão, Pedro Neto, dan Nuno Mendes di sayap, sementara Bruno Fernandes dan João Neves membentuk duet yang efektif di lini tengah, namun sentuhan akhir masih kurang di depan gawang Dominik Livaković.

Peluang-peluang Portugal terus bermunculan melalui umpan silang dan tendangan sudut, di mana Cristiano Ronaldo, João Cancelo, dan Renato Vieira mengancam dengan sundulan, namun akurasi kurang dalam sebagian besar upaya tersebut.

Momen paling berbahaya datang dari Bruno Fernandes yang melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti dalam serangan balik cepat, namun kiper Kroasia itu berhasil menepisnya dengan gemilang.

Di sisi lain, timnas Kroasia mengandalkan pertahanan yang terorganisir dan serangan balik cepat, memanfaatkan pergerakan Ante Budimir dan Nikola Vlašić. Budimir sempat mengancam di awal pertandingan dengan tendangan dari dalam kotak penalti, namun arah tendangannya kurang tepat.

Meskipun Portugal terus menekan, Kroasia tetap mempertahankan soliditas pertahanan mereka dan berhasil menutup jalur-jalur utama menuju gawang.

Pada babak pertama, Ruben Dias menerima kartu kuning akibat pelanggaran keras, yang menandakan kemungkinan ketegangan di lini pertahanan pada babak kedua.

Portugal menunjukkan keunggulan yang jelas dalam penguasaan bola dan variasi serangan, namun kurang efektif di depan gawang, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kegunaan tekanan tinggi jika tidak diubah menjadi gol.

Sementara itu, Kroasia berhasil menerapkan strategi “bertahan dan serangan balik”, memanfaatkan pengalaman para pemainnya dalam mengelola pertandingan besar, dan menunggu kesempatan untuk memanfaatkan setiap kelengahan Portugal di babak kedua.

Babak Kedua: Pukulan dari Kroasia, Lalu Kebangkitan Portugal

Kroasia tampil dengan wajah yang berbeda dan tekanan yang lebih tinggi di babak kedua, di mana mereka berhasil memanfaatkan salah satu serangan terorganisir untuk mencetak gol pembuka melalui Ivan Perišić pada menit ke-53.

Respons Portugal datang dengan cepat, namun gol Ronaldo dianulir karena offside, lalu tendangan keras Liao membentur mistar gawang.

Portugal terus menekan tanpa henti dan mendapatkan tendangan penalti setelah tinjauan VAR, yang dieksekusi dengan sukses oleh Cristiano Ronaldo untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-68.

Tim Portugal menguasai menit-menit berikutnya dan berusaha mencari gol kemenangan, terutama setelah Ronaldo digantikan oleh Ruben Neves, namun mereka kembali menemui pertahanan kokoh Kroasia, disertai beberapa serangan balik cepat yang nyaris mengembalikan keunggulan bagi Kroasia.

Portugal menunjukkan keunggulan teknis dan fisik serta penguasaan bola yang nyaman, namun mereka mengalami masalah yang jelas dalam hal efektivitas di depan gawang, hal yang memicu kekhawatiran menjelang babak gugur mendatang.

Adapun Kroasia, mereka sekali lagi membuktikan diri sebagai “raksasa yang tak pernah mati” di turnamen besar; meski dikuasai lawan, mereka memanfaatkan ruang dengan cerdas dan mencetak gol dari satu peluang, serta bertahan dengan gagah berani hingga detik-detik terakhir.

Dan pada saat semua orang mengira pertandingan akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Gonçalo Ramos muncul untuk menulis bab terakhir dari epik Portugal dan Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Pada menit ke-90+4, Ramos melompat di tengah kotak penalti untuk menyundul umpan silang yang akurat dari rekan setimnya, Rafael Leão, dengan sundulan yang tak terbendung, yang mendarat di sudut bawah kanan gawang Kroasia.

Pada saat tribun penonton Kroasia meledak dalam perayaan gol penyama kedudukan yang mematikan itu, keputusan Video Assistant Referee (VAR) datang untuk memadamkan kegembiraan tersebut dan menentukan nasib pertandingan.. Pada menit ke-90+13, Josko Gvardiol berhasil menjebol gawang Portugal dengan sundulan yang oleh semua orang dianggap sebagai gol penyelamat yang akan membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu.

Namun, kegembiraan Kroasia tak bertahan lebih dari beberapa detik, sebelum wasit video (VAR) turun tangan dan memanggil wasit lapangan untuk meninjau ulang adegan tersebut. Setelah beberapa menit penuh ketegangan dan penantian, keputusan mengejutkan pun dikeluarkan: gol tersebut dianulir karena pelanggaran yang terjadi sebelum gol tercipta.

Peluit akhir dibunyikan segera setelah keputusan tersebut, sehingga gol yang seharusnya menghidupkan kembali harapan Kroasia berubah menjadi kenangan yang menyakitkan, dan secara resmi mengakhiri impian Kroasia di Piala Dunia 2026, sementara Portugal melaju ke babak 16 besar di tengah perasaan campur aduk antara kegembiraan lolos dan ketegangan di menit-menit terakhir.