Dalam skenario yang dramatis, Zamalek mencuri kemenangan dramatis dan berharga dari jantung ibu kota Kigali, dengan mengalahkan tuan rumah Rwanda Military pada menit ke-89 lewat satu gol tanpa balas, dalam leg pertama babak 32 besar Liga Champions Afrika, sehingga menempatkan satu kaki di fase grup.

Pertandingan yang tampak akan berakhir dengan hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan itu berubah dalam sekejap menjadi kemenangan heroik, dengan dua bintangnya: kiper El Mahdy Soliman yang menjaga gawangnya tetap bersih, dan pemain pengganti Nasser Mansi yang menolak kembali dengan tangan kosong.

Babak pertama tanpa gol: peluang berlimpah dan pemborosan yang aneh

Pertandingan dimulai dengan tempo cepat dan menarik. Pada menit ke-7, Rwanda Military membuang peluang pertamanya, dan Zamalek membalas cepat melalui peluang satu lawan satu yang disia-siakan Oday Dabbagh pada menit ke-10, kemudian peluang matang lainnya yang dibuang Shikabala pada menit ke-14.

Seiring berjalannya waktu, ancaman tim Rwanda mulai meningkat, dan El Mahdy Soliman tampil sebagai pahlawan pertama Zamalek, ketika ia dengan gemilang menepis tendangan keras pada menit ke-26, lalu menyelamatkan gawangnya dari peluang satu lawan satu dengan sebuah penyelamatan (33).

Omar Gaber mencoba membuka kebuntuan dengan tendangan pada menit ke-41 yang dibuang pertahanan Rwanda, dan babak pertama berakhir dengan hasil imbang tanpa gol.





Babak kedua yang gila: gol dianulir dan gawang kosong yang terbuang

Pada awal babak kedua, tim Rwanda melanjutkan tekanannya, dan penyerangnya melepaskan tendangan di atas mistar pada menit ke-51, sebelum datang momen paling menegangkan (53) ketika Rwanda Military mencetak gol yang dianulir hakim karena offside.

Tim pelatih Zamalek melakukan intervensi pada menit ke-57 dengan pergantian ganda, menarik keluar Abdallah El Said dan Hossam Ashraf serta memasukkan Mahmoud Gehad dan Echo untuk menghidupkan serangan, dan Fatouh nyaris mencuri keunggulan (59) namun ia membuang peluang baru.

Pada menit ke-74, Rwanda Military memperbesar tekanannya, lalu datang peluang paling berbahaya dalam pertandingan (79), ketika penyerang Rwanda Military benar-benar berhadapan dengan gawang Zamalek yang kosong setelah keluarnya El Mahdy Soliman yang salah, namun ia menendang secara sangat aneh ke luar gawang, membuang gol yang tak seharusnya terbuang dan memberi Zamalek napas kehidupan.





Mansi berkata

Saat semua orang sudah bersiap menerima hasil imbang, hukuman dari tim putih datang begitu keras. Pada menit ke-89, dari sebuah serangan terorganisir, pemain pengganti Nasser Mansi muncul untuk mencuri gol kemenangan dramatis, membungkam suporter Kigali, dan mengubah hasil imbang yang mengecewakan menjadi kemenangan berharga di kandang lawan.

Dengan kemenangan ini, Zamalek menempatkan satu setengah kaki di fase grup, karena hasil imbang dengan skor apa pun sudah cukup bagi mereka pada laga leg kedua di Kairo, sementara Rwanda Military kini dituntut menang dengan selisih dua gol untuk menciptakan kejutan.











