Musab Al-Shaqsi, pemain timnas Oman, mencetak gol paling aneh di edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", tepatnya ke gawang timnas Kuwait.

Timnas Oman meraih kemenangan dramatis, setelah membalikkan ketertinggalan atas Kuwait dengan skor 0-1 menjadi kemenangan 3-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Selasa ini, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, pada laga ketiga dan terakhir fase grup turnamen Teluk tersebut.

Gol ketiga timnas Oman datang melalui pemain Musab Al-Shaqsi, pada menit ke-84 pertandingan, setelah mengubah bola umpan silang dari tendangan bebas ke dalam gawang lewat sundulan kepala.

Gol ini cukup untuk meloloskan timnas Oman ke babak semifinal turnamen Teluk, melalui aturan fair play, karena para pemainnya menerima 7 kartu kuning, berbanding 8 kartu untuk timnas Irak.

Namun Musab Al-Shaqsi merayakannya dengan sangat kuat, hingga ia membuka bajunya saat perayaan, yang membuatnya mendapat kartu kuning, sehingga jumlah kartu kedua timnas menjadi sama, yaitu 8 kartu untuk masing-masing, dan hal itu membuat keduanya seimbang dalam segala hal.

Timnas Irak dan Oman sama-sama meraih 4 poin, keduanya bermain imbang 1-1 pada pertandingan pertama, masing-masing mencetak 4 gol dan kebobolan 5 gol, serta masing-masing menerima 8 kartu kuning, tanpa adanya kartu merah.

Panitia Piala Teluk sepak bola dijadwalkan menggelar undian di salah satu hotel di Kota Jeddah, untuk menentukan yang lolos antara Irak dan Oman, setelah keduanya seimbang dalam segala hal, tanpa adanya faktor yang mengunggulkan salah satu atas yang lain.

Perlu diketahui bahwa timnas Irak menyia-nyiakan kelolosan, setelah menderita kekalahan dari timnas Saudi dengan dua gol tanpa balas pada waktu yang sama, sehingga terpaksa menunggu undian bersama rekannya dari Oman.



