Jamal Musiala, bintang tim nasional Jerman, turut menyumbang gol dalam pesta gol saat Die Mannschaft menghadapi tim nasional Curaçao pada Minggu malam di Stadion NRG, dalam rangkaian pertandingan Grup 5 Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Musiala berhasil mencetak gol keempat untuk timnas Jerman di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-47, setelah menerima umpan apik dari Joshua Kimmich, sebelum bola sampai kepadanya di dalam kotak penalti, dan ia menendangnya dengan keras menggunakan kaki kirinya ke dalam gawang, menandai gol baru pada malam yang diwarnai dominasi Jerman yang jelas.

Pengaruh Musiala tidak hanya terbatas pada memperkuat keunggulan timnas negaranya, tetapi golnya juga memiliki nilai historis, karena jaringan "Stats Foot" Prancis mengungkapkan bahwa gol yang dicetak pemain Bayern Munich tersebut meningkatkan jumlah gol pemain klub Bavaria itu menjadi 80 gol dalam sejarah Piala Dunia.

Dengan demikian, Bayern Munich menjadi klub dengan kontribusi gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia melalui para pemainnya, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Real Madrid dengan 79 gol.

Grup 5 juga mencakup timnas Ekuador dan Pantai Gading, dalam grup yang menunjukkan perbedaan yang jelas dalam hal pengalaman dan sejarah sepak bola di antara tim-tim yang berpartisipasi, yang semakin meningkatkan pentingnya persaingan untuk memperebutkan dua tiket lolos ke babak selanjutnya turnamen ini.