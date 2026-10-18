Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Gol Mbappe memicu kemarahan, mengapa keputusan berbeda antara Real Madrid dan Betis?

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
K. Mbappe
Spanyol
Prancis

Kontroversi berkobar

Laga antara Real Madrid dan Sevilla kembali diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit, setelah para pemain klub Andalusia itu menuntut agar sebuah pelanggaran disahkan pada awal serangan yang berakhir dengan gol kedua Kylian Mbappe untuk Los Blancos, di tengah protes atas duel yang tidak dianggap pelanggaran oleh wasit antara Jude Bellingham dan Fofana.

Momen tersebut terjadi setelah bola berpindah dari sisi kiri ke tengah lapangan, di mana para pemain Sevilla menilai Bellingham melakukan pelanggaran dalam benturan dengan Fofana, sebelum Real Madrid melanjutkan serangannya dan menuntaskannya dengan gol indah Mbappe, yang mengubah skor menjadi 2-0.

Insiden itu memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan gol tersebut, mengingat para pemain Sevilla yakin bahwa pelanggaran sebelumnya seharusnya membuat permainan dihentikan dan serangan dibatalkan, sementara wasit tetap melanjutkan pertandingan tanpa menganggapnya sebagai pelanggaran.

Momen Mbappe bukanlah yang pertama memicu kontroversi dalam pertandingan ini, karena sebelumnya terjadi insiden Arda Guler, yang lolos dari kartu merah setelah melakukan tekel dengan siku terhadap Peque Fernandez, sebelum ia mencetak gol pertama Real Madrid, sehingga kritik kembali mencuat terkait keputusan-keputusan wasit yang, menurut protes Sevilla, menguntungkan Los Blancos.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google