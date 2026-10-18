Laga antara Real Madrid dan Sevilla kembali diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit, setelah para pemain klub Andalusia itu menuntut agar sebuah pelanggaran disahkan pada awal serangan yang berakhir dengan gol kedua Kylian Mbappe untuk Los Blancos, di tengah protes atas duel yang tidak dianggap pelanggaran oleh wasit antara Jude Bellingham dan Fofana.

Momen tersebut terjadi setelah bola berpindah dari sisi kiri ke tengah lapangan, di mana para pemain Sevilla menilai Bellingham melakukan pelanggaran dalam benturan dengan Fofana, sebelum Real Madrid melanjutkan serangannya dan menuntaskannya dengan gol indah Mbappe, yang mengubah skor menjadi 2-0.

Insiden itu memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan gol tersebut, mengingat para pemain Sevilla yakin bahwa pelanggaran sebelumnya seharusnya membuat permainan dihentikan dan serangan dibatalkan, sementara wasit tetap melanjutkan pertandingan tanpa menganggapnya sebagai pelanggaran.

Momen Mbappe bukanlah yang pertama memicu kontroversi dalam pertandingan ini, karena sebelumnya terjadi insiden Arda Guler, yang lolos dari kartu merah setelah melakukan tekel dengan siku terhadap Peque Fernandez, sebelum ia mencetak gol pertama Real Madrid, sehingga kritik kembali mencuat terkait keputusan-keputusan wasit yang, menurut protes Sevilla, menguntungkan Los Blancos.