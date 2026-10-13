Sabah dari Azerbaijan menulis halaman bersejarah dalam perjalanan sepak bolanya, setelah meraih kemenangan pertama di Liga Champions, pada partisipasi pertamanya di turnamen benua tersebut, usai mengalahkan tamunya Slavia Praha dari Ceko dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Selasa ini dalam rangkaian laga pekan kedua fase liga.

Sabah sebelumnya mengawali perjalanannya di turnamen Eropa dengan kekalahan dari Manchester United dengan skor 4-0, pada pekan pertama, namun berhasil memulihkan keseimbangannya dengan cepat, hingga meraih tiga poin pertama dalam sejarahnya di kompetisi ini, di tengah kegembiraan para pendukungnya atas pencapaian luar biasa tersebut.

Tim Azerbaijan itu harus menunggu hingga menit ke-49 untuk membuka keunggulan, setelah Kahim Baris sukses menggetarkan gawang Slavia Praha, sehingga memberi tuan rumah keunggulan di awal babak kedua, dan menempatkan timnya di jalur kemenangan bersejarah di turnamen ini.

Pada menit ke-88, Joy Lance Mikels menambah gol kedua untuk Sabah dengan cara komikal, setelah kiper Slavia Praha melakukan kesalahan fatal saat menangani bola lambung, ketika ia keluar dari gawangnya untuk mencoba menjauhkan bola, namun gagal mengumpan bola dengan benar, sehingga bola sampai ke Mikels.

Pemain Sabah itu melepaskan tendangan lemah ke arah gawang, dan ketika bola tampak tidak akan menimbulkan bahaya besar, salah satu bek Slavia Praha yang berdiri di depan bola gagal mengatasinya, setelah terjatuh dengan cara yang aneh, sehingga bola terus melanjutkan perjalanannya ke dalam gawang, di tengah keterkejutan para pemain tim Ceko tersebut, dan memastikan kemenangan tuan rumah dengan dua gol tanpa balas.

Kemenangan ini memiliki arti khusus bagi Sabah Azerbaijan, yang resmi didirikan pada tahun 2017, dan menjalani kompetisi Liga Champions untuk pertama kali dalam sejarahnya, sehingga mampu meraih kemenangan pertamanya di turnamen tersebut setelah awal yang sulit melawan Manchester United, serta memberikan momen bersejarah bagi para pendukungnya yang akan selalu hadir dalam perjalanan klub.







