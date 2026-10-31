Video: Gol kembar jatuhkan Al Fateh dan kembalikan Al Hilal ke puncak Liga Roshn

Al Hilal melanjutkan performa kuatnya di Liga Roshn Saudi untuk profesional, setelah mengatasi hadangan Al Fateh dengan skor dua gol tanpa balas, Sabtu malam, di Stadion Kingdom Arena, dalam lanjutan pekan kedua belas, demi meraih kemenangan baru dalam perjalanan domestik mereka serta memperkukuh posisinya dalam persaingan puncak klasemen, meski baru-baru ini tersandung di kancah benua melawan Al Shamal Qatar di Liga Champions Asia Elite.

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Sang Pemimpin memasuki pertandingan dengan ambisi menebus kekecewaan para pendukungnya setelah kekalahan di Asia dengan skor 1-3, tetapi pada saat yang sama mereka berhati-hati untuk menjaga rangkaian kemenangan di liga, dan melanjutkan tekanan terhadap para pesaingnya di puncak, hal yang terwujud berkat dua gol dari pemain Inggris Ollie Watkins dan pemain Portugal Ruben Neves.

Watkins membawa Al Hilal unggul dan Bono menyelamatkan Sang Pemimpin

Al Hilal tidak menunggu lama untuk menegaskan keunggulannya, karena Ollie Watkins berhasil membuka keunggulan pada menit ke-12, setelah menyambut bola yang memantul dari mistar gawang, lalu mengubahnya menjadi gol dan memberi timnya keunggulan dini, melanjutkan ketajamannya di depan gawang setelah menaikkan koleksinya menjadi lima gol di Liga Roshn musim ini.

Al Fateh mencoba untuk segera kembali ke dalam permainan, dan Wilfried Kanga nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-17, setelah mengarahkan bola umpan silang dengan sundulan kepala ke arah sudut bawah gawang, tetapi kiper Maroko Yassine Bounou tampil gemilang menepisnya, demi mempertahankan keunggulan Al Hilal dan mencegah tuan rumah kehilangan keunggulan.

Al Hilal melanjutkan tekanan ofensifnya sepanjang babak pertama, menguasai bola dengan persentase mencapai 70%, dan Watkins nyaris menambah gol kedua pada menit ke-37, ketika memanfaatkan umpan di belakang pertahanan dan melepaskan tembakan keras, tetapi upaya itu berubah menjadi sepak pojok, sebelum menit-menit terakhir menyaksikan kontroversi wasit yang besar.

Teknologi VAR membatalkan dua penalti dan memanaskan pertandingan

Akhir babak pertama menyaksikan dua situasi yang memicu kontroversi, setelah wasit menunjuk titik penalti untuk Al Fateh pada menit ke-44, sebelum ia kembali ke layar teknologi video asisten wasit VAR dan menarik kembali keputusannya, setelah menjadi jelas bahwa bola mengenai lengan Mourad Batna, dan bukan tangan bek Al Hilal Kalidou Koulibaly, sesuai penjelasan analis perwasitan Mohamed Kamal Risha.

Ketegangan tidak berhenti pada momen ini, karena wasit kembali meninjau situasi lain pada masa tambahan, yang menguntungkan Al Hilal, sebelum membatalkan pula keputusan pemberian penalti itu, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Sang Pemimpin dengan satu gol tanpa balas, di tengah protes yang mengiringi keputusan-keputusan wasit.

Pada babak kedua, Al Hilal berusaha mempertahankan keunggulannya sembari terus mencari gol untuk mengamankan hasil, sementara Al Fateh berupaya meningkatkan tekanan ofensif dan kembali ke dalam pertandingan, tetapi organisasi pertahanan Sang Pemimpin dan kegemilangan Bono turut berperan dalam menjaga gawang tetap perawan, meski ada upaya-upaya tamu untuk mengubah hasil.

Neves memastikan kemenangan di waktu kritis

Menit-menit terakhir menyaksikan intervensi taktis dari para pelatih, di mana Jamal Sellami melakukan sejumlah pergantian untuk menghidupkan serangan Al Fateh, sementara Simone Inzaghi memasukkan Mohamed Kanno menggantikan Nasser Al Dawsari pada menit ke-79, dengan tujuan memperkuat penguasaan lini tengah dan mempertahankan keunggulan.

Pada menit ke-91, Ruben Neves berhasil menambah gol kedua untuk Al Hilal dari titik penalti, demi memupus harapan Al Fateh untuk bangkit dan menegaskan perolehan tiga poin bagi Sang Pemimpin, setelah menunggu hingga masa tambahan untuk mengamankan kemenangannya dengan skor dua gol tanpa balas.

Dengan kemenangan ini, Al Hilal menaikkan koleksinya menjadi 30 poin, untuk sendirian memuncaki klasemen Liga Roshn, melampaui Al Qadsiah dan Al Nassr yang masing-masing memiliki 28 poin, sementara perolehan Al Fateh terhenti di angka enam poin pada peringkat keenam belas.

Dengan demikian, Al Hilal melanjutkan kemenangan-kemenangan domestiknya dan mempertahankan perjalanan positifnya di Liga Roshn, demi menegaskan kemampuannya untuk memisahkan antara kegagalan di Asia dengan ambisinya di liga, serta memberi para pendukungnya kesempatan untuk merayakan kemenangan baru yang mengembalikan Sang Pemimpin ke puncak kompetisi.