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Sebuah gol dalam laga RKC Waalwijk kontra FC Den Bosch kini menjadi perbincangan di seluruh dunia. Menurut Hans Kraay junior, gol yang dicetak Yoram van der Veen itu merupakan salah satu yang terindah sepanjang sejarah Keuken Kampioen Divisie.

Dalam duel sesama tim asal Brabant itu, tuan rumah RKC mendominasi permainan atas Den Bosch. RKC sudah unggul setelah sepuluh menit.

Pada babak kedua, tim asal Waalwijk itu semakin memperlebar keunggulan. Gol yang mengubah skor menjadi 3-0 pada menit ke-74 khususnya menjadi bahan pembicaraan seusai pertandingan.

Faissal Al Mazyani mengawali serangan dengan umpan panjang indah ke arah Van der Veen, yang mengontrol bola dari udara, menimangnya sekali lagi, lalu melepaskan tendangan voli melewati kiper Pepijn van der Merbel.

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Seusai laga, Kraay junior melontarkan pujian di studio ESPN. "Ini... Oh, oh, oh. Ini sungguh luar biasa. Bola melayang sejauh 40 meter. Dia masih sempat memutuskan untuk menimangnya."

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"Ini salah satu gol terindah yang pernah saya lihat di Keuken Kampioen Divisie. Dia sedikit mengingatkan saya pada Dennis Bergkamp," lanjutnya.

"Teknik ini... Ini tidak mungkin kebetulan. Saya bisa menontonnya sepanjang malam," pungkas analis ESPN itu.

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RKC akhirnya menang 4-0 atas Den Bosch. Hasil itu membuat RKC menyalip lawannya pada Sabtu malam tersebut di klasemen.

RKC kini berada di posisi kesembilan Keuken Kampioen Divisie. Den Bosch harus puas menempati posisi kesepuluh.