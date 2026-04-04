Cedera-cedera telah meruntuhkan semua pertahanan Al-Ahli Jeddah, setelah tim ini menderita kekalahan keempatnya saat menghadapi Damac dalam Liga Roshen Saudi.

Al-Ahli menjamu Damak, hari Sabtu ini, di Stadion Al-Inmaa di Jeddah, dalam pertandingan putaran ke-27 Liga Roshen Saudi.

Pada menit ke-53 pertandingan, bek Al-Ahli asal Brasil, Roger Ibanez, terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera, dan digantikan oleh Mohammed Suleiman Bakr.

Ibanes, yang baru saja kembali dari tugas bersama timnas Brasil selama jeda internasional terakhir pada bulan Maret lalu, mencoba melanjutkan pertandingan, namun gagal melakukannya, sehingga harus diganti.

Dengan demikian, Al-Ahli telah kehilangan semua pemain inti di lini pertahanannya akibat cedera, menjelang fase penting musim ini, di mana tim akan menjalani babak gugur Liga Champions Asia.

Bek sayap Ali Majrashi dan Zakaria Hawsawi mengalami cedera saat membela timnas Saudi selama jeda internasional terakhir, sementara bek asal Turki Merih Demiral sudah absen karena cedera sebelum periode tersebut.

Pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yang memimpin tim Al-Ahli Jeddah, mengandalkan empat pemain yang bukan pemain inti di lini belakang untuk menggantikan para pemain yang cedera, yaitu Muhammad Abdulrahman dan Mateo Dams di kedua sayap, serta Rayan Hamed dan Muhammad Suleiman Bakr di antara keduanya.

Perlu dicatat bahwa Al-Ahli akan bertandang ke markas Al-Fayha pada Rabu mendatang, dalam laga pekan ke-29 Liga Roshen, sebelum memulai babak kualifikasi AFC Champions League, saat menghadapi Al-Duhail dari Qatar pada 13 April mendatang, di babak 16 besar.