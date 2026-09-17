Lionel Messi terus mengukir sejarah di Amerika Serikat, setelah membawa Inter Miami meraih trofi "Campeones Cup" usai mengalahkan Cruz Azul dari Meksiko dengan skor 2-0, dini hari tadi Kamis, dalam sebuah malam yang membawa angka luar biasa baru dalam perjalanan karier bintang asal Argentina tersebut.

Messi mencetak gol pertama Inter Miami pada menit ke-24, sebelum menciptakan gol kedua bagi rekannya asal Brasil, Casemiro, dari sepak pojok pada menit ke-81, untuk membawa timnya meraih gelar baru dan sekali lagi menegaskan kehadirannya di laga-laga besar.

Gol ke-100

Messi hanya membutuhkan 115 pertandingan bersama Inter Miami untuk mencapai 100 gol di semua kompetisi, sehingga ia meraih angka rekor ini dengan laju tercepat bersama tim mana pun yang pernah ia bela sepanjang kariernya.

Gol tersebut hadir dengan cara yang membawa ironi yang mencolok, setelah ia memanfaatkan umpan dari mantan rekannya di Barcelona, Luis Suarez, untuk menggetarkan jala lewat sundulan kepala, sebelum kemudian berkontribusi dalam memastikan kemenangan dengan menciptakan gol Casemiro.

Yang lebih menarik lagi, Messi mencetak gol pertamanya dengan kostum Inter Miami menghadapi lawan yang sama, Cruz Azul, ketika ia menggetarkan jalanya dari tendangan bebas pada Juli 2023, sehingga gol keseratusnya hadir menghadapi tim Meksiko yang sama setelah lebih dari 3 tahun.

49 gelar

Dengan trofi ini, Messi meningkatkan koleksinya menjadi 49 gelar bersama klub dan tim nasional, memperkokoh posisinya sebagai pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah sepak bola.

Sejak bergabung dengan Inter Miami pada 2023 setelah datang dari Paris Saint-Germain, bintang Argentina itu telah menambahkan 5 gelar ke dalam lemari trofinya bersama klub Amerika tersebut.

Messi sebelumnya membawa Inter Miami meraih trofi Leagues Cup pada 2023, hanya beberapa pekan setelah penampilan perdananya bersama tim, dan ia juga berkontribusi dalam meraih Supporters' Shield pada 2024, ketika klub memecahkan rekor jumlah poin dalam satu musim di Liga Amerika dengan raihan 74 poin, sebelum meraih gelar Piala Liga Amerika musim lalu.

Lebih cepat daripada Barcelona dan Argentina

Messi mencapai batas 100 gol bersama Inter Miami setelah hanya 115 pertandingan, mengungguli dari segi kecepatan mencapai angka ini seluruh tim dan tim nasional yang pernah ia bela sebelumnya.

Ia membutuhkan 188 pertandingan bersama Barcelona untuk mencapai 100 gol, dibandingkan 174 pertandingan bersama timnas Argentina.

Ke-100 golnya bersama Inter Miami tersebar di berbagai kompetisi, dengan rincian 76 gol di Liga Amerika, 14 gol di Leagues Cup, 8 gol di Liga Champions CONCACAF, dan satu gol di Piala Dunia Antarklub, di samping golnya di Campeones Cup.

Messi di puncak

Messi meningkatkan koleksinya menjadi 929 gol bersama klub dan tim nasional sepanjang kariernya, sementara ia terus bersinar di level domestik, setelah mencetak 19 gol dalam 22 pertandingan di Liga Amerika musim ini, sehingga menduduki puncak daftar pencetak gol.

Casemiro berkata usai pertandingan, berbicara tentang rekannya: "Kita harus menikmatinya, karena kita tidak tahu sampai kapan hal itu akan berlanjut. Apa yang telah ia lakukan dan masih ia lakukan untuk sepak bola adalah hal yang luar biasa."

Pemain yang pernah membela Real Madrid itu menambahkan: "Ia masih yang terbaik, ia telah membuktikannya di Piala Dunia, dan terus membuktikannya di Liga Amerika."

Messi sebelumnya mengumumkan pada akhir Agustus pensiun dari sepak bola internasional, dengan akan memainkan pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina pada 6 Oktober mendatang di ibu kota Buenos Aires, sementara ia terus mengejar lebih banyak rekor dan gelar di babak terakhir kariernya yang luar biasa.

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