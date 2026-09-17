Lionel Messi terus mengukir sejarah di Amerika Serikat, setelah membawa Inter Miami meraih trofi "Campeones Cup" menyusul kemenangan atas klub Meksiko, Cruz Azul, dengan skor 2-0, dalam sebuah malam yang menghadirkan angka istimewa baru dalam perjalanan karier bintang asal Argentina tersebut.

Messi mencetak gol pertama Inter Miami pada menit ke-24, sebelum menciptakan gol kedua untuk rekan setimnya asal Brasil, Casemiro, dari sepak pojok pada menit ke-81, membawa timnya meraih gelar baru dan sekaligus kembali menegaskan kehadirannya di laga-laga besar.

Gol ke-100

Messi hanya membutuhkan 115 pertandingan bersama Inter Miami untuk mencapai 100 gol di seluruh ajang, menjadikannya raihan angka tersebut dengan tempo tercepat bersama klub mana pun yang pernah ia bela sepanjang kariernya.

Gol itu datang dengan cara yang menyimpan ironi menarik, setelah ia memanfaatkan umpan dari mantan rekannya di Barcelona, Luis Suarez, untuk menggetarkan gawang melalui sundulan kepala, sebelum kemudian ikut andil dalam memastikan kemenangan dengan menciptakan gol Casemiro.

Yang lebih menarik lagi, Messi mencetak gol pertamanya dengan seragam Inter Miami ke gawang lawan yang sama, Cruz Azul, ketika ia menggetarkan jala mereka melalui tendangan bebas pada Juli 2023, sehingga gol ke-100-nya datang ke gawang tim Meksiko yang sama setelah lebih dari 3 tahun.

49 gelar sepanjang karier

Dengan trofi ini, Messi menambah koleksinya menjadi 49 gelar bersama klub dan timnas, memperkokoh posisinya sebagai pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah sepak bola.

Sejak bergabung dengan Inter Miami pada tahun 2023 dari Paris Saint-Germain, bintang Argentina itu telah menambahkan 5 gelar ke lemari trofinya bersama klub Amerika tersebut.

Messi sebelumnya membawa Inter Miami meraih trofi Leagues Cup pada tahun 2023, hanya beberapa pekan setelah penampilan pertamanya bersama tim, serta ikut andil dalam meraih Supporters' Shield pada tahun 2024, ketika klub memecahkan rekor jumlah poin dalam satu musim di Liga Amerika dengan raihan 74 poin, sebelum menjuarai Piala Liga Amerika musim lalu.

Lebih cepat dari Barcelona dan Argentina

Messi mencapai batas 100 gol bersama Inter Miami hanya dalam 115 pertandingan, melampaui dari segi kecepatan mencapai angka tersebut dibandingkan seluruh klub dan timnas yang pernah ia bela.

Ia membutuhkan 188 pertandingan bersama Barcelona untuk mencapai 100 gol, dibandingkan 174 pertandingan bersama timnas Argentina.

Ke-100 golnya bersama Inter Miami tersebar di berbagai ajang, dengan rincian 76 gol di Liga Amerika, 14 gol di Leagues Cup, 8 gol di Liga Champions CONCACAF, dan satu gol di Piala Dunia Antarklub, di samping golnya di Campeones Cup.

Messi di puncak

Messi menambah koleksinya menjadi 929 gol bersama klub dan timnas sepanjang kariernya, sementara ia terus bersinar di level domestik, setelah mencetak 19 gol dalam 22 pertandingan di Liga Amerika musim ini, memuncaki daftar pencetak gol terbanyak.

Casemiro berkata seusai pertandingan, berbicara tentang rekannya: "Kita harus menikmatinya, karena kita tidak tahu sampai kapan itu akan berlangsung. Apa yang telah ia lakukan dan masih ia lakukan untuk sepak bola adalah sesuatu yang luar biasa."

Mantan pemain Real Madrid itu menambahkan: "Ia masih yang terbaik, ia telah membuktikannya di Piala Dunia, dan ia terus membuktikannya di Liga Amerika."

Messi sebelumnya mengumumkan pada akhir Agustus pensiun dari sepak bola internasional, dengan akan menjalani pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina pada 6 Oktober mendatang di ibu kota Buenos Aires, sementara ia terus mengejar lebih banyak rekor dan gelar di babak terakhir perjalanan kariernya yang istimewa.

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