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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Gol ke-100 Berbumbu Balas Dendam, Fermin Selamatkan Barcelona dan Jatuhkan Atletico demi Mourinho!

Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
F. Lopez
Spanyol

3 poin berharga

Barcelona meraih kemenangan berharga atas Atletico Madrid dengan skor 2-1, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada pekan kesepuluh La Liga Spanyol, setelah membalikkan keadaan dari tertinggal satu gol menjadi kemenangan berkat dwigol Fermin Lopez, untuk meraih 3 poin penting dalam perburuan puncak klasemen.

Barcelona memasuki laga dengan hasrat menebus kegagalan di hadapan Atletico Madrid, setelah tim lawan menyingkirkan mereka dari Liga Champions Eropa dan Copa del Rey pada musim lalu, sementara Diego Simeone memilih susunan pemain yang menampilkan Koke, Barrios, Baena, dan Julian Alvarez. Di sisi lain, Hansi Flick menurunkan Marc Bernal untuk menggantikan Rodri yang absen karena cedera, dengan mengandalkan Lamine Yamal, Raphinha, dan Gordon di lini depan.

Atletico Madrid memulai pertandingan dengan tekanan serangan yang intens, dan Julian Alvarez nyaris membuka skor lebih awal, namun Joan Garcia menggagalkan aksinya saat sendirian pada menit keenam, sebelum tiang gawang menyelamatkan Barcelona dari sundulan Pubill menyusul sepak pojok. Tuan rumah membalas lewat percobaan Pedri yang membentur mistar pada menit kedelapan.

Tim asal Madrid itu tidak butuh waktu lama untuk menerjemahkan keunggulannya, setelah memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Barcelona yang maju, dan Kang-in Lee mengirim bola kepada Julian Alvarez, yang melepaskan umpan silang matang disambut Giuliano Simeone dengan tembakan ke dalam gawang pada menit kesepuluh, memberikan keunggulan bagi Atletico.

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Tekanan tim asal Madrid itu berlanjut sepanjang babak pertama, dan Joan Garcia kembali tampil gemilang menghadapi tembakan Julian Alvarez pada menit ke-26, sebelum Barcelona memulihkan keseimbangannya pada menit-menit akhir, dan berhasil menyamakan kedudukan menjelang turun minum, setelah Pedri memimpin serangan yang berakhir dengan bola sampai ke kaki Fermin Lopez, yang melepaskan tembakan keras bersarang di gawang Jan Oblak pada menit ke-45.

Memasuki awal babak kedua, masuknya Frenkie de Jong menggantikan Brian Farinas memberi Barcelona kendali yang lebih besar di lini tengah, dan tim tampil lebih terorganisir dalam penguasaan bola dan membangun serangan, sementara Atletico terus mencari peluang memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Catalan, dan Alvarez nyaris mengembalikan timnya ke keunggulan lewat tembakan menukik pada menit ke-55, namun bola melewati sisi tiang gawang.

Kata penentu kembali datang melalui Fermin Lopez, setelah bertukar peran dengan Lamine Yamal pada menit ke-67, saat Yamal mengirim umpan matang kepada gelandang tersebut yang melesat masuk ke dalam kotak penalti, sebelum menembak dengan akurat ke gawang Oblak, mencetak gol keduanya dan memberikan keunggulan 2-1 bagi Barcelona.

Pada menit-menit tersisa, Barcelona mempertahankan keunggulan dan penguasaan bolanya, sementara Atletico berupaya kembali ke dalam pertandingan tanpa berhasil menyamakan kedudukan, hingga laga berakhir dengan kemenangan tim Catalan yang kembali memulihkan selisih tiga poin atas Real Madrid, dan memperlebar jarak menjadi 5 poin dengan Atletico Madrid, untuk keluar dengan keuntungan penting dalam persaingan merebut gelar La Liga Spanyol.

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