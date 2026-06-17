Video: Gol Hussein tak cukup... Penampilan gemilang Haaland menggagalkan upaya Irak

Ayman Hussein, bintang tim nasional Irak, mencetak gol ke gawang Norwegia, namun hal itu tidak cukup untuk membawa “Singa Sungai Eufrat” meraih poin pertamanya dalam sejarah Piala Dunia.

Timnas Irak kalah dengan skor 1-4 dari Norwegia dalam pertandingan yang digelar dini hari Rabu ini, yang menjadi laga pembuka kedua tim di Grup 9, yang juga dihuni oleh Prancis dan Senegal.

Timnas Prancis sebelumnya mengalahkan Senegal pada Selasa malam dengan skor 1-3 dalam grup yang sama, sehingga Timnas Norwegia memuncaki grup—yang oleh banyak pihak disebut sebagai grup tersulit di Piala Dunia 2026—dengan raihan 3 poin, unggul atas Prancis berdasarkan selisih gol, sementara Timnas Irak berada di posisi terbawah grup.

Erling Haaland tampil sebagai bintang pertandingan dengan mencetak dua gol dan memberikan satu assist, yang berkontribusi pada kemenangan berharga timnya.

Timnas Irak gagal meraih satu poin pun dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia pada penampilan keduanya di turnamen ini, setelah sebelumnya kalah dalam ketiga pertandingannya pada edisi 1986.

Awal yang menjanjikan bagi tim Arab dan ancaman Haaland

Timnas Irak memulai pertandingan dengan permainan menyerang yang berani, dan Ali Al-Hammadi nyaris mencetak gol pembuka pada menit ke-12, namun tendangannya melambung tipis di atas mistar gawang Norwegia. Haaland membalasnya pada menit ke-20 dengan sundulan yang kurang akurat, yang tidak menimbulkan ancaman serius bagi gawang Irak.

Haaland kemudian mencetak gol pertama Norwegia pada menit ke-29 dengan memanfaatkan umpan silang dari sisi kiri yang diberikan oleh rekan setimnya, Müller-Wolf, di tengah kelengahan pertahanan pemain Irak.

Sundulan Hussein dan Kesalahan Hassan

Namun, Ayman Hussein membalasnya 10 menit kemudian melalui sundulan yang menggetarkan gawang kiper Norwegia setelah menerima umpan silang dari Amir Al-Amari.

Saat tim Arab itu bersiap untuk mengambil inisiatif dalam pertandingan, Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-43, memanfaatkan kesalahan fatal kiper Jalal Hassan, yang terlambat menghalau bola.

Irak Tertekan

Tim Irak pun gencar menyerang untuk mencari gol penyama kedudukan sebelum peluit akhir babak pertama berbunyi, dan mereka membuang lebih dari satu peluang, namun tetap harus masuk ruang ganti dalam keadaan tertinggal.

Di babak kedua, performa tim Irak menurun sehingga memungkinkan tim Eropa itu untuk unggul dan mengancam gawang tim Arab.

Pada menit ke-76, Leo Ostigard memupus harapan tim Irak dengan gol ketiga melalui sundulan keras, memanfaatkan tendangan sudut yang dieksekusi oleh Martin Odegaard.

Para pemain timnas Irak merasa frustrasi pada seperempat jam terakhir, sementara Norwegia unggul secara fisik. Beberapa saat sebelum peluit akhir dibunyikan, tim Eropa itu berhasil menambah gol keempat berkat umpan Haaland, yang menyundul bola, yang kemudian disarangkan ke gawangnya sendiri oleh Ayman Hussein secara tidak sengaja.