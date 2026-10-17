Facundo Bernal, pemain Real Betis, menerima kartu merah pada menit ke-54 dalam laga melawan Barcelona, Sabtu ini di Stadion La Cartuja, dalam pekan kesembilan LaLiga.

Kartu merah itu keluar langsung setelah bintang Maroko, Abde Ezzalzouli, mencetak gol kedua Real Betis, ketika Yamal meluapkan emosinya kepada beberapa pemain lawan, tampaknya menuntut agar pelanggaran untuk rekannya Fermin Lopez dihitung sebelum gol Ezzalzouli.

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Bernal merespons luapan emosi dan dorongan fisik Yamal dengan memukul wajah pemain Spanyol itu, hingga wasit mengeluarkan kartu merah untuknya di tengah protes dari tuan rumah, sementara Yamal hanya mendapat kartu kuning.

Yamal sebelumnya membawa tim tamu unggul pada menit ke-10, sebelum Diego Gomez menyamakan kedudukan pada menit ke-27, lalu Barcelona mencetak gol kedua dan ketiga melalui Rodri (41) dan Gabriel Jesus (51).

Pada menit ke-62, Eric Garcia menambah gol keempat untuk tim Katalan, kemudian Dani Olmo mencetak gol kelima pada menit ke-81.



